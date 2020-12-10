Релиз Cyberpunk 2077: количество предзаказов и рекорд в Steam

Cyberpunk 2077 установил абсолютный рекорд в Steam по одновременному количеству игроков в игре. На пике в нее играло 1 003 264 игрока.

Согласно внутренней статистике Steam старт игры стал самым популярным за все время существования сервиса. Наибольшим запуском ранее был Fallout 4, который на пике собрал чуть более 400 тысяч игроков.

Если взять статистику в целом, а не только старт, то за всю историю Steam превзойти нынешний рекорд по числу одновременных игроков в Cyberpunk 2077 удавалось только трем видеоиграм: PUBG (3,25 млн), CS:GO (1,3 млн) и DOTA 2 (1,29 млн).

Разработчики научно-фантастического боевика поделились также некоторыми другими деталями старта игры. Так, количество предзаказов составило 8 млн штук. Более 70% из них были в цифровом формате. 59% игроков предпочитают ПК, а 41% – консоли. Выручка от проданных копий в Steam превышала 50 миллионов долларов еще за две недели до релиза. Благодаря этому разработчики уже получают 80% от продаж, остальные 20 идут Steam.

В следующем году разработчики обещают выпустить бесплатное графическое обновление для консолей следующего поколения, новые сюжетные дополнения, а сейчас они сосредоточены над созданием онлайновой составляющей игры.

Напомним, ранее звучала информация о том, что игра может стать одной из самых длинных игр в истории видеоигр. А одним из главных персонажей станет Киану Ривз, который подарил свой облик для игры.