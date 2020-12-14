Согнуть в три погибели: Oppo разработала концепт смартфона в непривычном форм-факторе

Инженеры бренда вдохновлялись дизайном слайдеров начала 2000-х годов.

На своей странице в Twitter компания Oppo опубликовала рендеры концепта гнущегося смартфона. По задумке разработчиков, он будет "раскрываться", как слайдер. В итоге, размеры устройства можно будет увеличить до планшетных, правда, только по длине, но не по ширине.

Следует отметить, что над концептом также работали эксперты из японской дизайн-студией Nendo, которых привлек с сотрудничеству китайский бренд. Характеристики смартфона и дата его релиза пока что держатся в секрете.

Но известно, что в сложенном состоянии смартфон будет 54 мм в ширину и 84 мм в длину. Такие размеры имеет кредитная карта, хвастают дизайнеры из Nendo. "Разворачиваться" аппарат будет в одном направлении — вверх, — благодаря трем шарнирам.

[ + – ] Концепт слайдера Oppo

Если раскрыть устройство на одно деление, откроется экран, на котором можно просмотреть время, уведомления, погоду и активировать музыкальный плеер.

Если раскрыть телефон на два деления, — получите доступ к камере. Раскрыв аппарат полностью, получите дисплей диагональю 7 дюймов. Модель также будет оснащаться стилусом, хранящимся в боковой панели корпуса.

В полноэкранном режиме пользователь сможет делать панорамные фотографии и использовать телефон в игровом режиме с панелями контроллера по обе стороны. В режиме работы с несколькими приложениями они будут отображаться в ряд.

Ранее стало известно, что бренд Xiaomi разрабатывает концепт гибкого смартфона с двумя экранами. Согласно патентной документации, опубликованной на ресурсе Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), новинка будет очень похожа на Samsung Galaxy Fold.