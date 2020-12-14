В Google объяснили причину сегодняшнего сбоя

Сервисы Google не работали около часа.

Google прокомментировал сбой работы своих сервисов. Причиной стала "проблема с квотой внутреннего хранилища", говорится в официальном заявлении представителя компании, передает TechCrunch.

"В Google произошел сбой системы аутентификации (проверки пользователя, – ред.) примерно на 45 минут из-за проблемы с квотой внутреннего хранилища. В течение этого периода в службах, требующих от пользователей входа в систему, было много ошибок", – сообщил представитель компании.

Сегодня пользователи со всего мира начали жаловаться на то, что у них не получается подключиться к сервисам Google, к которым принадлежат, в том числе, YouTube, Gmail, Drive, Docs, Meet, Chat, Groups и многие другие. На портале DownDetector, на котором пользователи Интернета сообщают о неисправности тех или иных онлайн-служб, число жалоб на работу YouTube достигло отметки в 104 тысяч, почтового сервиса Gmail — в 31 тысячу, а поисковика Google.com — в 21 тысячу.

Напомним, сегодня издание The Washington Post сообщило, что хакеры, поддерживаемые российскими властями, стоят за широкой шпионской кампанией, которая поставила под угрозу ряд государственных ведомств США, включая Министерство финансов и торговли и другие правительственные учреждения.

Ранее аналитики компании IBM заявили об обнаружении слежки за логистическими цепочками организации (ее название держится в секрете), занимающейся хранением и доставкой вакцин против Covid-19. Однако экспертам по кибербезопасности так и не удалось узнать геолокацию хакеров.