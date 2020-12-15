Vivo создала самый тонкий 5G-смартфон в мире

Презентация аппарата намечена на 29 декабря 2020 года.

Компания Vivo официально подтвердила, что в скором времени, — 29 декабря 2020 года, — состоится презентация смартфона X60 5G, о чем сообщила на своей странице в китайской соцсети Weibo, передает издание gizmochina.com. В преддверии презентации бренд раскрыл некоторые подробности, касающиеся характеристик аппарата, а также опубликовал снимки реальной модели.

Согласно сообщениям профильных СМИ, толщина корпуса нового Vivo X60 равна 7,3 мм, что дает право называть его самым тонким 5G-смартфоном, из всех аналогичных устройств существующих на сегодняшний день. Он даже чуть тоньше iPhone 12 mini, толщина которого — 7,4 мм.

[ + – ] Толщина корпуса нового Vivo X60 равна 7,3 мм Фото: gizmochina.com

Корпус новинки сделан из матового стекла. На правой грани расположены кнопки питания и регулировки громкости. На нижней — разъём USB-C, слот для SIM-карты, полифонический динамик и основной микрофон.

[ + – ] Смартфон будет иметь камеру с оптикой ZEISS Фото: gizmochina.com

На верхней грани находится дополнительный микрофон и маркировка "professional photography", которая, судя по всему, относится к "сверхспособностям" камеры, которую оснастили тремя датчиками и оптикой ZEISS. Заметим, что такой будет камера у базовой модели, а вот у Pro камера будет иметь ещё один сенсор с объектив-перископ.

[ + – ] Новые телефоны Vivo X60 Фото: gizmochina.com

За работу Vivo X60 отвечает процессор Samsung Exynos 1080. Также новинку оснастили AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц. Что касается аккумулятора, то его емкость равна 4300-мА·ч, а также имеется и поддержка скоростной 33-Вт зарядки.

Ранее стало известно, что Oppo разработала концепт смартфона в непривычном форм-факторе. По задумке разработчиков, он будет "раскрываться", как слайдер. В итоге, размеры устройства можно будет увеличить до планшетных, правда, только по длине, но не по ширине.