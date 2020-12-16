Amazon запустил стриминговый сервис Luna для некоторых Android-смартфонов

На данном этапе сервис доступен на смартфонах Pixel, Samsung и OnePlus.

Luna – это облачный игровой сервис, который позволяет играть с поддерживаемых устройств в игры, доступные в библиотеке, сообщается на сайте Amazon.

С 15 декабря компания Amazon расширила пул устройств, позволяющих пользоваться Luna. При этом для запуска игр не потребуется отдельного приложения — все будет запускаться сразу в браузере.

Сервис по-прежнему работает только по пригласительной ссылке на территории США.

Сервис имеет два варианта подписки: за $4,99 с доступом к более чем 100 играм и за $15,99 — в этом случае вдобавок к 100 играм открывается доступ к играм Ubisoft.

Чтобы пользоваться сервисом, необходимо быть обладателем следующих устройств на платформе Android:

Pixel 4XL, 4A, 4A 5G, 5.

Samsung Galaxy S10, S10 Plus, Note 10, Note 10 Plus, S20, S20 Plus, S20 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra.

OnePlus 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 8, 8 Pro, Nord, 7T, 7T Pro, 7T Pro 5G.

Также смартфон должен иметь "на борту" версию Android не ниже 9.0 и браузер Chrome версии не ниже 86. А для управления процессом потребуется геймпад.

Ранее разработчики добавили поддержку устройств от компании Apple, для них тоже не нужны дополнительные приложения. Заявлена и поддержка ПК-версии, рассчитанная на ОС Windows 10 и Mac (OSX 10.13+) и FireTV.

Среди особенностей сервиса выделяют интеграцию с Twitch и технологию Cloud Direct, которая должна обеспечить минимальную задержку ввода сигнала.

Напомним, что компания Amazon представила роботакси Zoox.

Также Amazon анонсировали спинофф сериала "Пацаны" о плохих супергероях.