Amazon представила роботакси Zoox, которое может ехать вперед "задом" и "передом" (видео)

Заряда аккумулятора хватит на 16 часов непрерывного использования, его объем составляет 133 кВт/ч.

За автономное передвижение автомобиля отвечает система камер в режиме 360 градусов и в радиусе 150 м, сообщает сайт стартапа.

Модель по формату представляет собой монообъемник с длинной 3,63 м, и высотой 1,94 м. В салоне по обе стороны от дверей установлены двухместные диваны, которые расположены друг напротив друга. Каждый пассажир имеет свой ремень безопасности и продвинутую подушку безопасности, держатель для чашек, зарядку для смартфона и пульт управления маршрутом и музыкой.

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У автомобиля обе оси управляемы, что позволяет ему ехать вперед и "задом" и "передом". Максимальная скорость составляет 120 км/ч. А радиус поворота – 8,6 метра.

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Аккумуляторы автомобиля расположены под диванами пассажиров, заряжается она без подключения проводов. Достаточно подъехать к месту со встроенным модулем зарядки.

Также сообщалось, что Amazon начала тестирование роботакси на дорогах в Сан-Франциско и Лас-Вегаса.

Ранее компания Tesla обвинила стартап Zoox в краже их разработок.