Специалисты назвали новый способ лечения ожирения

Исследователи провели эксперимент на мышах. Поили их сахарной водой и обнаружили, что она заставляла мозг вырабатывать вазопрессин.

Ученые из Университета Колорадо в Аншуце обнаружили, что обычная вода может подавлять гормон вазопрессин, повышенное содержание которого наблюдается при ожирении и диабете, пишет New Atlas.

Тело человека в среднем состоит на 60% из воды. Она является наиболее важным пищевым продуктом. Дегидратация нарушает деятельность сердечно-сосудистой системы, клеточный метаболизм и терморегуляцию. Поэтому так важно всегда поддерживать водный баланс.

Исследования ученых показали, что вода может стимулировать наш метаболизм, способствовать снижению веса, снижению уровня стресса и улучшению когнитивных функций.

В конкретно этом новом исследовании ученые изучали как влияние воды на вазопрессин может способствовать снижению веса. Вазопрессин — это гормон, который играет ряд важных ролей в организме человека, в том числе помогает регулировать кровяное давление и температуру тела, а также может служить биомаркером аутизма у детей.

Кроме того, вазопрессин является одним из основных гормонов, регулирующих уровень гидратации, а у людей, страдающих ожирением и диабетом он повышается.

Именно этот последний момент и вдохновил команду ученых провести эксперименты на мышах. Результаты исследования показали, что подслащенная вода стимулирует мозг вырабатывать больше вазопрессина. Он, в свою очередь, перерабатывает сладкую воду в жир — это механизм сохранения необходимой для метаболизма жидкости. Данный процесс приводит к обезвоживанию, которое также стимулирует выработку жиров.

"Мы обнаружили, что вазопрессин делает это, работая через особый рецептор V1b. Этот рецептор известен уже некоторое время, но никто толком не мог понять его функции. Мы обнаружили, что мыши, лишенные V1b, были полностью защищены от воздействия сахара", — отметил доктор Мигель Ланаспа, доцент медицинского факультета Колорадского университета.

В том случае, когда мыши пили несладкую воду, ожирение удавалось не только остановить, но и уменьшить. Простая вода подавляла рецептор вазопрессина и предотвращала отложение жира.

Авторы рекомендуют увеличить потребление воды всем, у кого есть признаки метаболического синдрома — высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови и высокий уровень триглицеридов, учитывая то, что совокупность этих факторов резко увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета 2 типа.

Однако в возникновении этих состояний играет роль широкий спектр факторов, поэтому предотвратить их не так просто, как выпить дополнительный стакан воды перед сном. Но несмотря на это, исследователи все же надеются, что эти результаты могут послужить неким трамплином для дальнейших исследований взаимосвязи между вазопрессином, водой и здоровым обменом веществ.

Напомним, что в канадском музее показали воду возрастом более миллиарда лет. Ее набрали в 2009 году в шахте Кидд-Крик, недалеко от Тимминса, Онтарио. Сделала это геохимик из университета Торонто Барбара Шервуд Лоллар на глубине 2,4 км под поверхностью Земли.