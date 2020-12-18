Метро на Виноградарь откроют в 2021 году, – Кличко

Мэр Киева провел пресс-конференцию с отчетом своей работы за год. Также он озвучил планы на следующий год.

После открытия станции "Мостицкая" и "Проспект Правды" Кличко обещает взяться за строительство метро на Троещину, сообщил мэр во время своего отчета.

По плану новые станции на Виноградарь должны начать обслуживание пассажиров в декабре 2021 года.

"Строительный щит уже прошел 500 метров по направлению к станции "Сырец". Всего необходимо преодолеть 1300 метров", — проинформировал Кличко о ходе строительства туннеля метро, который должен соединить станцию "Мостицкая" и "Сырец".

Сообщается, что в бюджете Киева на следующий год на транспорт и инфраструктуру запланировано выделить почти 9,1 млрд гривен. Из них 4,5 млрд пойдут на строительство, ремонт и удержание дорог в столице.

Также Кличко заявил, что 14 станций метро стали доступными для людей с инвалидностью, а в следующем году их количество должно увеличится еще на 13.

В этом году услугами метрополитена воспользовались 250 млн раз. Отмечается, что это на 40% меньше, чем годом ранее. Причина – пандемия коронавируса.

Напомним, что во время ужесточения карантина в начале следующего года работа метро ограничиваться не будет.

Сообщалось, что в начале года СБУ проводила обыски в Киевметрострое из-за возможных хищений бюджетных средств на строительстве метро на Виноградарь.