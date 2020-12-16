На время локдауна транспорт в Киеве не остановят, но будут ограничения, – Кличко

Метро будет работать в штатном режиме.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что общественный транспорт Киева будет работать во время локдауна, но будут ограничения. Об этом Кличко сообщил на брифинге.

"Общественный транспорт столицы будет работать. Ограничения в наземном транспорте, в том числе в маршрутных такси, будут касаться только количества пассажиров — их можно перевозить в количестве мест для сидения", — сказал Кличко.

Метро будет работать в штатном режиме.

"Ограничения в наземном транспорте, в том числе, в маршрутных такси, будут касаться количества пассажиров. Их можно перевозить в количестве мест для сидения. Поэтому прошу всех придерживаться этого правила. А также обязательно надевать маску в общественном транспорте. И во время карантина пользуйтесь транспортом только по необходимости", – сказал Кличко.

Он напомнил, что по выводам специалистов, почти 30 процентов заражения вирусом происходит именно в общественном транспорте.

Отметим, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января 2021 года. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".

Однако 11 декабря нардеп от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что локдаун могут ввести и раньше 8 января. Он уверен, что после праздников число новых случаев заболевания увеличится, и "никуда мы от этого не денемся".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом может составлять 20-25 тысяч в сутки.