Xiaomi разрабатывает смартфон с "бесконечным дисплеем"

Скорее всего, модель станет преемницей Mi Mix Alpha.

В июне 2020 года компания Beijing Xiaomi Mobile Software подала заявку на патент во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO). Патент был выдан совсем недавно — 18 декабря. Согласно технической документации, это будет новый смартфон Xiaomi, все грани корпуса которого будет покрывать дисплей. Помимо 16-ти патентованных эскизов, в документацию также включены четыре цветных изображения, передает издание letsgodigital.org.

Запатентованный мобильный телефон очень похож на модель Xiaomi Mi Mix Alpha, однако на этот раз вся задняя часть его корпуса будет являть собой экран. Более того, узкие боковые грани также будет покрывать дисплей, не будет рамки и даже "челки", не будет виден задний "шов", где сходятся обе кромки экрана.

[ + – ] Патентная документация на модель Mi Mix Alpha II Фото: LetsGoDigital

Новинка будет оснащена широкоугольной выдвижной камерой с тремя датчиками и со вспышкой. Поскольку у телефона есть экран на передней и задней части, эту "всплывающую" камеру можно использовать для регулярной фото- и видеозаписи, а также для селфи.

Стоит отметить, что в Xiaomi уже применялся механизм слайдера для камеры — в модели Mi Mix 3, выпущенной в 2019 году. Поскольку экран запатентованного смартфона расположен по всему периметру, инженеры решили спрятать слайдер камеру внутри корпуса, а не размещать ее снаружи.

[ + – ] Возможно, так будет выглядеть новинка от Xiaomi Фото: LetsGoDigital

Рядом со всплывающей камерой находится кнопка включения/выключения и микрофон. Внизу есть место для динамика, микрофона, разъема USB-C и разъема для наушников 3,5 мм. Последнее поражает, отчасти потому, что у Mi Mix Alpha не было разъема 3,5 мм. Этот форм-фактор аудиоразъема отсутствует в большинстве высокопроизводительных смартфонов с 2017 года.

[ + – ] Рендер от дизайнеров издания LetsGoDigital Фото: LetsGoDigital

Журналисты полагают, что запатентованный аппарат станет преемником Mi Mix Alpha. Тем более, что в марте 2020-го ходили слухи о новой разработке под кодовым названием Dracо, работающим на чипсете Snapdragon 865, а не на Snapdragon 855 Plus. Остальные характеристики будут такими же, как и у Mi Mix Alpha: 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, поддержка быстрой 40-ваттной зарядки и аккумулятор емкостью 4050 мАч, поддержка 5G, функция быстрой беспроводной зарядки.

Пока неизвестно, выйдет ли этот смартфон под названием Mi Mix 4 или, например, под названием Mi Mix Alpha II. О дате релиза и стоимости тоже ничего не известно.

Вдобавок китайский производитель, похоже, работает над смартфоном с огромным зум-объективом. В середине этого года смартфон Xiaomi Mi Mix был запатентован с большой камерой с функцией AI Zoom.

Ранее стало известно, что в третьем квартале Xiaomi обошла Apple по продажам смартфонов.