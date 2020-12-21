Обнаружена самая длинная межгалактическая газовая нить

Ее длина составляет 50 млн световых лет.

В самом крупном масштабе Вселенная состоит из "космической паутины" — огромных, непрочных ниток газа, которые тянутся между гигантскими скоплениями вещества. Недавно в подтверждение этой гипотезы была найдена неуловимая нить этой "паутины" — космическая нить горячего газа, открытая австралийскими и немецкими учеными, пишет Science Alert.

До недавнего времени слабые газообразные нити "космической паутины" Вселенной были неуловимыми. Но сейчас сотрудничество между австралийскими радиоастрономами и немецкими рентгеновскими астрономами обнаружила такую нить с помощью телескопа ASKAP в Западной Австралии, который создает масштабную картину Вселенной на радиочастотах.

В этом году также были опубликованы первые наблюдения немецкого космического телескопа eROSITA, которые дают глубокую широкомасштабную картину Вселенной на частотах рентгеновских лучей.

Оба эти телескопы следующего поколения имеют беспрецедентную способность одновременно сканировать большие участки неба, поэтому они прекрасно подобраны для изучения масштабных особенностей Вселенной.

Первым результатом сотрудничества австралийских и немецких ученых стало открытие космической нити горячего газа. Это исследование было проведено под руководством Томаса Райприха из Боннского университета и Маркуса Брейггена из Гамбургского университета, а также с участием австралийских ученых из CSIRO и университетов Кертина, Маккуори, Монаша и Западного Сиднея.

По информации ученых, большие взрывы 13,8 млрд лет назад заполнили Вселенную невидимой темной материей вместе с невидимыми водородом и гелием. В течение следующих нескольких миллиардов лет газ слипался под притяжением силы тяжести, образуя нити вещества с огромными пустыми пустотами между собой.

Возможно, эти нити содержат больше половины вещества во Вселенной, хотя сами они имеют лишь десять частиц на кубический метр — меньше, чем лучший вакуум, который мы можем создать на Земле. Считается, что почти все галактики, которые мы видим сегодня, включая наш собственный Млечный Путь, образовались в этих нитях.

"Мы считаем, что галактики затем скользят вдоль нитей, пока не попадают в плотные скопления галактик, которые вместе сплотятся в местах соединения нитей", — отметили ученые.

Но до сих пор все это было на уровне гипотез — ученые могли видеть галактики и скопления, но не могли видеть самых газообразных нитей. Сейчас eROSITA непосредственно обнаружила горячий газ в нити длиной 50 миллионов световых лет. Это важный шаг вперед, который подтверждает правильность нашей модели космической паутины.

"Мы также ожидали, что горячий газ подхлестнет электроны, чтобы произвести радиочастотное излучение, но, что любопытно, нить с помощью ASKAP так и не обнаруживается. Это говорит нам о том, что горячий газ течет плавно, без турбулентности, которая ускоряла бы электроны для получения радиоволн. Таким образом, галактики плавно перемещаются по мере того, как они падают в скопления", — добавляют исследователи.

Также на радиоизображениях от ASKAP в Западной Австралии можно увидеть отдельные галактики, попадающие в скопления. На них видны согнутые и искаженные струи, поскольку они сбиваются межгалактическими ветрами в плотном газе в скоплениях.

"Эта работа является не только важной как подтверждение нашей модели Вселенной, но и первым результатом сотрудничества между ASKAP и eROSITA. Эти два телескопа прекрасно подобраны для осмотра нашей Вселенной такой, какой ее еще никогда никто не видел. Мы надеемся, что это открытие будет первым из многих", — подытожили ученые.

Напомним, что самые чувствительные космические телескопы не могут обнаружить гигантский объект в центре скопления Абель 2261. Наблюдения велись с помощью космического рентгеновского телескопа NASA Chandra и космического телескопа Hubble, но обнаружить черную дыру пока не удалось