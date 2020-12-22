OnePlus представила концепт смартфона-хамелеона

Гаджет самостоятельно меняет цвет задней панели и управляется жестами.

На базе модели OnePlus 8T компания-производитель создала концепт смартфона, оснащённого радарной системой миллиметрового диапазона и покрытого специальной пленкой, меняющей цвет, передает издание The Verge.

Новинка под названием OnePlus 8T Concept демонстрирует некоторые инновационные разработки компании OnePlus. Так, задняя панель аппарата покрыта пленкой, содержащей оксид металла, благодаря чему она меняет свой цвет в зависимости от поданного напряжения и за счет изменения валентного состояния ионов металла. Диапазон цветов — от серебристого до тёмно-синего и наоборот.

[ + – ] Демонстрация работы технологичного смартфона от OnePlus

Но это еще не все. Телефон располагает радарной системой миллиметрового диапазона (mmWave), способной передавать и принимать электромагнитные волны, что позволяет радиолокационной системе воспринимать, отображать, находить и отслеживать объекты с точностью до миллиметра в любых условиях освещения. Радар находится под системой основной камеры.

По задумке инженеров, задняя цветная панель может использоваться в качестве системы уведомлений, а радар mmWave — для определения жестов рук. Так, пользователь сможет принимать или отклонять вызовы, просто махнув рукой над смартфоном.

Программисты OnePlus разработали приложение для отслеживания дыхания, что будет полезным для спортсменов и людей, вынужденных по состоянию здоровья следить за частотой своего дыхания. Мониторинг обеспечивает все тот же радар mmWave, фиксируя движения груди человека и таким образом поставляя данные для расчета частоты дыхания.

OnePlus 8T Concept не предназначен для продажи, он лишь демонстрирует, над чем работает компания.

Ранее стало известно, что Xiaomi разрабатывает смартфон с "бесконечным дисплеем".