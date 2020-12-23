Археологи обнаружили древнюю церковь, построенную на месте тайной вечери с Иисусом

Неподалеку рабочие также наткнулись на остатки древней еврейской ритуальной ванны.

Археологи управления древностей Израиля обнаружили в Иерусалиме остатки давно утерянной византийской церкви и основания 2000-летней еврейской ритуальной ванны недалеко от района, который, как считается, был местом тайной вечери, пишет artnet.news.

Церковь, также известная как Церковь Агонии и Церковь Всех Наций, была построена на том месте, где, как считается, Иуда предал Иисуса. Ученые изучили найденные части церкви и уточнили, что она была украшена мелкой резьбой по камню, что свидетельствует о ее важности.

Также на полу здания были греческие надписи: "В память и упокоение возлюбленных Христа…примите приношение ваших рабов и дайте им прощение грехов".

Остатки ритуальной ванны времен Иисуса были найдены археологами в Гефсимании. Именно в этом месте Христос провел свою последнюю ночь.

Гефсимания — местность у подножия западного склона Елеонской горы, неподалеку от Иерусалима. Такими ваннами пользовались те, кто занимался производством вина или оливкового масла. Исходя из этого, ученые сделали вывод, что во времена Иисуса неподалеку от этого места был масляный пресс.

"Еврейские законы очищении обязывали рабочих, занятых в производстве масла и вина, очищаться. Таким образом, открытие ритуального омовения может указывать на происхождение древнего названия этого места, Гефсимания ("масляный пресс"), место, где производили ритуально чистое масло недалеко от города", — отметил руководивший раскопками археолог Амит Реми.

По мнению археолога из университета Рединга Кена Дарка, который недавно обнаружил дом в израильском Назарете, где, как предполагается, свое детство провел Иисус Христос, это важное открытие, проливает новый свет на то, как Гефсимания использовалась в то время, когда она упоминалась в Евангелиях.

Напомним, что недавно в Израиле археологи обнаружили кувшин возрастом 3800 лет, в котором был скелет младенца. По словам ученые, в давние времена подобная практика была достаточно распространена, но до сих пор непонятно, с какой целью младенцев хоронили в кувшинах.