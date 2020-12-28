Говорящие мумии и путешествия во времени: самые странные научные открытия 2020 года

Уходящий год был богат не только на открытия в медицинской сфере, некоторые проведенные исследования граничат с научной фантастикой.

Вылечить рак – благородная цель, но иногда ученые просто хотят посмотреть, что произойдет, если дать осьминогам экстази. Помимо разработки вакцин от коронавируса, 2020 год был богат на странные научные открытия, среди которых есть говорящие мумии, теории о путешествии во времени, инопланетяне и конец Вселенной. Об этом сообщает New Atlas.

Человек, который не видит чисел

Фото: Johns Hopkins University

Любопытный случай произошел с пациентом под кодовым именем RFS, который страдает от заболевания мозга и не может видеть чисел.

Пациент описывал числа, которые видел, как "спагетти". Когда мужчину попросили нарисовать то, что он видит вместо чисел, получился рисунок из абстрактных линий, точек и тире. В это же время, пациент прекрасно читал текст и распознавал все буквы, и что еще более странно, он распознавал числа 0 и 1. Проблемы возникали с числами от 2 до 9.

Если число было нарисовано поверх изображения знакомого объекта, такого как скрипка или лицо, весь рисунок был размытым для пациента. Только когда рисунок переносился на определенное расстояние от числа, RFS снова мог ясно видеть объекты.

Далее история становится еще более странной. Данные электроэнцефалографии показали, что мозг мужчины распознавал лица или объекты под числами, но не осознавал их. Очевидно, что проблемы возникали на пути между восприятием и осознанием.

Говорящие мумии

Рентгеновские снимки и реконструкции показали, как раньше выглядели египетские мумии, но никто не знал, как они говорили при жизни. В этом году ученые воссоздали "голос" 3000-летней мумии.

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Команда отсканировала форму голосового тракта мумии, напечатала его копию на 3D-принтере, а затем подключила к электронной гортани. В результате получился достаточно жутковатый звук, напоминающий протяжное "э-э-э".

Женщина, чей мочевой пузырь варил алкоголь

Еще одна медицинская аномалия была обнаружена в этом году. Мочевой пузырь пациентки вырабатывал алкоголь.

Пациентка обратилась к медикам с жалобой на цирроз печени и диабет, ее было необходимо внести в лист ожидания на пересадку печени. Но анализы мочи женщины продолжали давать положительные результаты на алкоголь. Сама же пациентка настаивала на том, что не пила алкоголь.

Все стало на свои места, когда врачи обнаружили в моче пациентки большое количество зародышевых дрожжей. Лабораторные эксперименты подтвердили возможность, что колония дрожжей в ее мочевом пузыре ферментировала сахар для производства этанола.

Квантовые путешествия во времени

Фильм "Назад в будущее" в значительной степени определил правила путешествий во времени, с которыми знакомо большинство людей. Если изменить прошлое, то можно вернуться в совсем иное будущее. Но исследование с использованием квантового моделирования показало, что будущее может и не измениться.

Исследователи смоделировали, что произойдет, если квантовый бит (кубит) информации будет отправлен в прошлое, вмешается и вернется в "настоящее". Вместо того, чтобы запустить каскад последствий по всей системе, сеть квантовых корреляций в прошлом фактических защитила кубит от повреждений.

В мире квантовых путешествий во времени "исцеление" реальности оказалось вполне осуществимым.

Животные, приручившие других животных

Фото: Rohan Brooker

Люди приручали животных на протяжении тысячелетий, но в этом году ученые обнаружили первый случай, когда позвоночное животное приручило другой вид.

Речь идет о виде рыб, который использует крошечных креветок для ухода за своими фермами водорослей. Известно, что рыбы-ласточки имеют собственные участки кораллового рифа, на которых выращивают водоросли для пропитания. Однако ученые выяснили, что эти рыбы, похоже, используют фекалии мизидов в качестве удобрения, предоставляя креветкам безопасное для жизни убежище.

Исследователи подтвердили эту идею с помощью серии полевых и лабораторных испытаний. Они обнаружили, что, когда мизидов помещали в воду с запахом хищников, они паниковали, вода, которая пахла другими рыбами или водорослями, их никак не волновала, зато запах самих рыбок-ласточек притягивал их как магнит.

Инопланетяне могут использовать черные дыры как источники энергии

Фото: University of Glasgow

Исследователи пришли к выводу, что сверхразвитая инопланетная цивилизация потенциально может высасывать огромное количество энергии из черных дыр.

В 1969 году британский физик Роджер Пенроуз предположил, что энергию можно вырабатывать, опустив объект в эргосферу черной дыры — внешний слой горизонта событий — в котором он будет вынужден двигаться быстрее скорости света, чтобы оставаться в неподвижности. Такой объект приобретет отрицательную энергию. Если разделить его на две части, чтобы одна падала, а вторая поднималась, отскок приведет к потере отрицательной энергии — фактически, возвращающаяся половина будет накапливать энергию вращения черной дыры.

Более 50 лет утверждение оставалось мысленным экспериментом, который невозможно проверить, но теперь его концепция была подтверждена в лаборатории. Шотландские ученые изогнули звуковые волны и направили их на вращающийся звукопоглощающий диск. И оказалось, что волны могут переходить от положительных частот к отрицательным, эффективно "воруя" энергию вращения диска.

Бегемоты Эскобара

Переселенные человеком виды животных (интродуцированные виды, – ред.) считаются вредителями, но новое исследование показало, что это не всегда так. Показательными примером послужили домашние бегемоты Пабло Эскобара.

После смерти известного наркобарона в 1993 году на его частном ранчо остались жить четыре бегемота. Спустя 30 лет они сбежали с ранчо в реки Колумбии и размножились, их популяция теперь насчитывает от 80 до 100 особей.

Новое исследование показало, что у бегемотов такая же диета и размеры тела, как у вымерших гигантских лам, которые когда-то бродили по Южной Америке. Теперь бегемоты Эскобара фактически могут заполнить опустевшую экологическую нишу.

Микробы из эпохи динозавров

Фото: IODP JRSO

Все выглядит, как начало очередного фильма-катастрофы, но ученым действительно удалось воскресить микробы, которые спали глубоко под морским дном со времен динозавров.

Команда инкубировала образцы, взятые из кернов отложений, пробуренных на глубине 100 м в морском дне. Когда микробам дали питательные вещества, к удивлению ученых, они начали двигаться, питаться и размножаться.

Конец Вселенной

Как известно, Вселенная умрет медленно потемнев в течение триллионов лет. Но согласно последнему исследованию, смерть Вселенной все же будет незабываемым событием, в частности благодаря сверхновым взрывам черных карликов.

Черные карлики – это гипотетические звезды, которые по существу замерзли после того, как белые карлики остыли до средней температуры Вселенной. Подсчитано, что этот процесс займет триллионы лет, так что сама Вселенная пока еще не достаточно стара для появления каких-либо черных карликов.

Но это еще не конец истории. Причуды квантовой физики говорят о том, что ядерный синтез все еще может происходить в самых массивных черных карликах, хотя и очень медленно. Если будет достаточно времени, они могут стать сверхновыми. Эти взрывы станут последним залпом Вселенной.