Samsung создаст смартфон с исчезающей фронтальной камерой

Дизайнеры LetsGoDigital опубликовали рендеры новинки.

Дизайнеры издания LetsGoDigital снова пофантазировали на тему того, как может выглядеть смартфон, фронтальная камера которого способна "исчезнуть". Свои рендеры они основывали на технической документации, поданной Samsung на рассмотрение Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Южнокорейская компания работает над созданием прототипа смартфона, оснащенного специальным модулем, который будет прятать фронтальную камеру. Тое есть, ни рамки, ни "челки" уже не потребуется. Благодаря модулю камера будет появляться только во время съемки селфи или при входящих видеозвонках.

[ + – ] Предположительно так может выглядеть смартфон с исчезающей камерой Фото: LetsGoDigital

По задумке инженеров Samsung, в верхняя часть дисплея будет прозрачной, а за ней расположится миниатюрный дисплей, который в обычном состоянии сможет отображать любую информацию, демонстрируемую на основном экране. Этот минидисплей и будет служить ширмой, за которой спрячется фронтальная камера.

При входящем видеозвонке или активации фронтальной камеры пользователем, специальный механизм отодвинет экран-ширму и выведет на передний план модуль с камерой. После завершения съёмки дисплей-ширма вернется на прежнее место, закрыв собой линзы камеры.

[ + – ] Технический рисунок новинки Samsung Фото: Samsung

Пока что нет данных о том, какими характеристиками будет обладать прячущаяся селфи-камера. Также неизвестно, когда Samsung планирует презентовать прототип модели в новом форм-факторе.

Ранее мы сообщали, что Samsung выпустит сразу три бюджетных планшета. Новая линейка будет называться Galaxy Tab М.