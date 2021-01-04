Новый ноутбук с гибким экраном от Lenovo будет стоить не менее $2 тыс.

Презентация намечена на второе полугодие 2021-го.

Согласно сообщению источников, близким к Intel и Lenovo, компании презентуют новую версию ноутбука со складным экраном во второй половине 2021 года, передает издание ixbt.com.

Источники уверяют, что новинки будут стоить не менее $2 тыс. (приблизительно 56 тыс. грн). Столь высокая цена обусловлена дороговизной некоторых компонентов, однако они не уточнили, каких именно. Хотя, такой информации вполне можно верить, если посмотреть на цены, к примеру, складных смартфонов: Galaxy Z Fold2 от Samsung купить менее, чем за 47 тыс. грн не получится. И это в базовой комплектации. А "полный набор" обойдется куда дороже — до 60 тыс. грн.

Напомним, что модель старшего поколения, Lenovo Thinkpad X1 Fold, была презентована на выставке электроники CES 2020. Ее основные характеристики таковы: OLED-дисплей с диагональю 13,3 дюйма и разрешением 2048x1536 пикселей, 6-ядерный процессор Intel Comet Lake, объем встроенной памяти 512 ГБ, вес — 999 г. Сегодня этот гаджет продается за $2,5 тыс. В Украине его можно приобрести за 80 тыс. грн.

Ранее мы сообщали о грядущих премьерах выставки CES 2021, а также о том, что компания Apple планирует выйти на рынок гибких гаджетов с новым iPhone-"раскладушкой" или "книжкой".