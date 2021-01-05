"Ты не королева драмы": ссора роботов-библиотекарей в Китае попала на видео

Роботам по имени Туту и Ванбао поручено помогать посетителям в холле библиотеки.

В Китае в провинции Цзянси в одной из библиотек поссорились два робота-ассистента. Необычный инцидент попал на видео, которое в Сети стало вирусным.

Роботы-библиотекари по имени Туту и Ванбао помогают читателям находить нужные книги, пишет портал QQ.

Один из посетителей хотел задать какой-то вопрос, для чего отсканировал QR-код у одного из роботов. Второй робот тоже хотел помочь, из-за чего между ассистентами началась ссора. На кадрах видно, как они то поворачиваются друг к другу, то отворачиваются, обмениваясь короткими фразами:

– Туту, давай прекратим ссориться, хорошо?

– Твое настроение слишком переменчиво!

– Ты не королева драмы, я даю тебе выход. Перестань быть раздражительной!

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В итоге робот Ванбао все же решил помириться и признал свою вину.

Видео разошлось по китайской соцсети Sina Weibo. Туту и Ванбао стали интернет-сенсацией. Пользователи признали ссору неординарной, но некоторые выразили сомнение, что такое могло произойти с созданиями с искусственным интеллектом.

Отметим, ранее в Boston Dynamics продемонстрировали дополнительные возможности роботов Atlas, Handle и Spot. Кроме того, что они умеют бегать, выполнять гимнастические упражнения и даже сальто назад, открывать двери, мыть посуду, они еще умеют танцевать.

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