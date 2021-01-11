Технология голограмм из "Звездных войн" скоро появится в каждом смартфоне

Новая разработка будет презентована на CES 2021.

Американский ученый Тейлор Скотт намерен презентовать на выставке CES 2021 девайс, присоединив который к смартфону или планшету, можно будет увидеть любое изображение в виде голограммы, передает издание usatoday.com.

На создание такого устройства Тейлора вдохновил оригинальный фильм 1977 года "Звездные войны", особенно та его часть, где принцесса Лея проводит голографическую трансляцию с дроида R2-D2. Будучи подростком, Скотт начал изучать голограммы, и уже в 15-летнем возрасте подал свою первую заявку на патент устройства, отображающего голограммы. Сейчас он является создателем компании IKIN, которая всерьез работает над таким девайсом. Он презентует разработку на CES 2021. Ученый планирует провести ряд встреч с потенциальными инвесторами. Его основная задача — сделать так, чтобы аксессуар был доступным для любого человека.

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Девайс IKIN преобразует изображение в трехмерную голограмму, которая отчетливо просматривается при дневном свете с помощью специальной линзы из химического полимера и устройства, являющегося своего рода порталом в многомерный мир. Кстати, первый патент Скотта касался именно полимеров. Устройство совместимо со смартфонами, работающими на ОС Android и iOS.

Кроме девайса, IKIN предложит пользователям собственный голографический контент: игры и технические демонстрации. А в будущем, компании-разработчики мобильных приложений, получив лицензию, смогут выпускать свой трехмерный контент. Изображения можно будет не просто просматривать, но и взаимодействовать с ними, например, вращать, увеличивать, уменьшать. Такое взаимодействие можно использовать в играх, где в роли контроллеров будут выступать пальцы. Также голограммы будут применяться для проведения разного рода онлайновых мероприятий.

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"Нашу технологию можно применять не только в гейминге. Мы собираемся взаимодействовать с социальными сетями, обеспечить мультиэкранную функциональность", — прокомментировал технический директор IKIN Джо Уорд.

Согласно планам, девайсы IKIN будут выпущены в 2021 году под брендом RYZ. Они также будут работать на основе искусственного интеллекта, подстраивающегося персонально под каждого пользователя. Вывод голограммы будет подстраивается под положение глаз и головы человека.

Параллельно компания работает над созданием устройств, способных выводить голограммы больших размеров. С этой целью IKIN привлекла инвестиций на сумму более $13 млн. Глава компании надеется, что ему удастся привлечь еще как минимум $10 млн инвестиций.

"Мы совершили качественный скачок, усилив вовлеченность пользователей, и это приведет нас к воплощению той футуристической идеи из "Звездных войн", о которой мы мечтали многие годы", — сказал Тейлор Скотт.

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