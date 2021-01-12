Соцсеть Parler подала в суд на Amazon

Компания сравнила себя с пациентом, которого отключили от системы жизнеобеспечения.

Социальная сеть Parler подал в суд на хостинг-сервис AWS, который принадлежит компании Amazon из-за того, что ее отключили от серверов AWS. В Parler такие действия со стороны топ-менеджмента Amazon сравнивают с отключением пациента от системы жизнеобеспечения в то время, как он пошел на поправку, сообщает cnbc.com.

В иске сказано, что "решение AWS о прекращении действия аккаунта Parler, скорее всего, вызвано политической враждебностью". Действия AWS в Parler считают такими, которые нарушают антимонопольные законы США. Также руководство соцсети акцентирует, что, к примеру Twitter или Facebook не были заблокированы за подобные посты, "разжигающие ненависть", а вот с Parler поступили несправедливо, отказав в поддержке в одностороннем порядке.

Но это не единственная проблема Parler — есть и покрупнее задача. Дело в том, что некомпетентность руководства и халатность партнеров привели к тому, что огромный объем пользовательских данных (70 Тб) оказался в свободном доступе и наверняка уже изучается противниками Дональда Трампа на предмет компромата.

Ранее мы сообщали о том, что Amazon заблокировал соцсеть, популярную среди сторонников Трампа. Администрацию Parler несколько месяцев предупреждали об ответственности за отсутствие модерации токсичных сообщений, но реакции не поступило. После того, как сторонники президента Трампа штурмовали здание Капитолия, данную соцсеть решено было отключить от серверов, что и было сделано 11 января 2021года. А ранее, 8 января, компания Google объявил, что заблокировал Parler в своем магазине приложений. Днем позже то же самое сделала и Аpple.

Напомним, 8 января социальная сеть Twitter бессрочно заблокировала аккаунт действующего президента Дональда Трампа. Администрация ресурса пообещала аналогично поступить с любым, кто на своей странице предоставит слово президенту США.