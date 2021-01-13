Пользователей Parler, штурмовавших Капитолий, удалось вычислить по GPS, - Gizmodo

Этими материалами уже заинтересовалось ФБР.

Данные из соцсети Parler, полученные хакером, известной под ником @donk_enby, показали, какими были действия тех пользователей, которые принимали участие в осаде на Капитолийском холме, передает издание Gizmodo. Также журналисты Gizmodo проанализировали GPS-координаты, взятые из 618 видеороликов, размещенных на Parler, которыми дополнили картину произошедшего. Издание утверждает, что эти данные уже запросили сотрудники ФБР, ведущие поиск потенциальных подозреваемых.

Исследовав около 70 тыс. постов Parler, опубликованных 6 января (день штурма Капитолия) и содержащих геометки, сотрудники Gizmodo нанесли на карту. Данные показали, что пользователи Parler публиковали сообщения в течение всего дня, подробно документируя свой маршрут от Национальной аллеи до Капитолийского холма, где и вспыхнуло восстание.

Точное местонахождение пользователей соцсети внутри здания определить было сложно. Например, GPS-координаты, взятые из видеороликов, не показывают, на каком именно этаже находился тот или иной пользователь. Да и расстояние они указывают неточно — погрешность составляет до 11 м.

[ + – ] GPS-координаты показывают, где находились бунтовщики Фото: Dhruv Mehrota / Gizmodo

На карте видно, что кто-то из бунтовщиков побывал недалеко от офиса спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси — есть метка к югу от центра Ротонды Капитолия, а офис Пелоси находится в нескольких минутах ходьбы. GPS-метки, размещенные поблизости, могут указывать, что люди побывали в соседних офисах, на лестничных клетках или в коридорах, ведущих к Палате представителей и Сенату. Один видеоролик был снят непосредственно в Ротонде, что подтверждают данные GPS.

Другие координаты указывают на перемещение людей по северной стороне здания возле палаты Сената, либо возле офисов или галереи для прессы, в зависимости от того, на каком этаже они находились.

[ + – ] На карте видно, как поток протестующих покидает Национальную аллею после выступления президента Трампа и направляется к зданию Капитолия США, где произошли беспорядки Фото: Dhruv Mehrota / Gizmodo

Другие данные о местоположении, полученные за пределами Капитолия, соответствуют точному маршруту, которому последовала толпа вскоре после выступления президента Трампа, когда он призвал своих сторонников "драться, как в аду".

ФБР отказалось предоставить какие-либо подробности о материалах, которые оно собирает в рамках расследования. Однако в понедельник, 11 января, следователи все же попытались получить доступ к данным GPS Parler, сообщил источник, пожелавший сохранить анонимность.

Отметим, что данные из соцсети Parler были получены хакером, известным в Twitter под ником @donk_enby. Она сообщила, что начала архивировать сообщения из Parler в день осады — 6 января. Когда позже стало ясно, что Amazon намерена удалить приложение со своих серверов, хакер приложила все усилия, чтобы изъять как можно больше контента.

По данным @donk_enby, более 99% всех сообщений Parler, включая миллионы видеороликов с указанием местоположения пользователей, ей удалось сохранить. В отличие от большинства своих конкурентов, Parler, по-видимому, не располагала механизмом сокрытия конфиденциальных метаданных из видео своих пользователей перед их размещением в Сети.

Ранее мы сообщали о том, что cоцсеть Parler подала в суд на Amazon, а также об утечке пользовательских данных в размере 70 Тб. Хакер @donk_enby утверждает, что не собирала личные данные. "Я заархивировала только данные, к которым есть публичный доступ в Интернете. У меня нет вашего адреса электронной почты, телефона или номера кредитной карты. Если вы сами не разместили это в Parler", – написала она в Twitter.

[ + – ] Хакер уверяет, что не располагает личными данными пользователей Parler

Отметим, что эти данные могут помочь следствию, даже несмотря на то, что многие пользователи удалили свои посты. Как мы писали выше, соцсеть не располагала механизмом удаления/сокрытия метаданных после размещения любого рода пользовательского контента, а это значит, что Parler сохраняла все данные, включая и удаленные сообщения, которые легко можно восстановить.

Напомним, что власти США начали обширное расследование, чтобы найти людей, принимавших участие в осаде Капитолия, в том числе человека в серой толстовке с капюшоном, подозреваемого в установке взрывных устройств возле офисов республиканского и демократического национальных комитетов. На данный момент известно о 20-ти арестованных. В то же время Федеральные правоохранительные органы готовятся к массовым беспорядкам не только в Вашингтоне, но и по всей стране.