ФБР предупредило о новой угрозе вооруженных протестов со стороны трампистов

Федеральные правоохранительные органы готовятся к массовым беспорядкам не только в Вашингтоне, но и по всей стране.

За несколько дней до инаугурации Джо Байдена, который станет 46-м президентом США, существует вероятность масштабных вооруженных акций протеста, передает ВВС со ссылкой на данные ФБР.

Силовики получают сообщения о том, что в столицах всех 50 американских штатов и в Вашингтоне планируют собраться вооруженные группы, состоящие из сторонников Дональда Трампа, не признающих результаты президентских выборов.

Сотрудники службы безопасности уверены: сценарий, имевший место 6 января, не повторится, однако исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности Чад Вольф уже заявил, что дал указание Секретной службе США за шесть дней до инаугурации обеспечить меры безопасности. Среди прочего, речь может идти даже о перекрытии дорог. В свою очередь Служба национальных парков уже объявила, что закрыла монумент Вашингтона для посетителей из-за "реальной угрозы" насилия, добавив, что она также может временно закрыть территории Национальной аллеи и мемориальных парков.

По информации источников издания, для усиления безопасности во время инаугурации могут привлечь до 15 тысяч военнослужащих Нацгвардии, 10 тысяч из которых будут в столице США уже к выходным.

Тем временем правоохранительные органы по всей стране готовятся в возможным протестам с актами насилия за несколько дней до прихода к власти Байдена. Судя по сообщениям в сети, на платформах, где сконцентрировано большое количество ультраправых и сторонников Трампа, акции, включая вооруженные демонстрации, планируются 17 января и непосредственно в день инаугурации, 20 января.

По информации ФБР, одна из групп призывает штурмовать местные и федеральные суды по всей стране, если Трампа отстранят от должности раньше, чем пройдет инаугурация Байдена.

Несмотря на все угрозы, Джо Байден уже заявил, что не собирается в целях безопасности менять публичный формат присяги.

Как известно, 11 января Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение до 24 января, что позволяет Министерству внутренней безопасности действовать, чтобы "предотвратить угрозу катастрофы".

Напомним, сторонники Трампа в соцсетях организовываются для участия в "Марше миллиона ополченцев". Они призывают выйти людей и защитить свой выбор, а также предлагают взять с собой оружие.

6 января поддерживающие действующего президента люди ворвались в здание Конгресса США, где проходило утверждение победы Джо Байдена на выборах. В результате стычек с правоохранителями погибли четыре человека, еще двое полицейских скончались в больнице. Более 50 участников захвата Капитолия были задержаны, возбуждено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме. Байден и ряд других политиков обвинили Трампа в подстрекательстве, ряд конгрессменов и сенаторов призвали отстранить Трампа от власти.