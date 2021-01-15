С точностью до 70%: ИИ научили определять политическую ориентацию людей по фото

Алгоритм может отличить либерала от консерватора.

Исследователи, работающие в Стэнфордском университете, разработали алгоритм для искусственного интеллекта, благодаря чему ИИ может по фото определить политическую ориентацию того или иного человека.

Ученые заявляют, что алгоритм определяет с точностью до 70%, чьи именно взгляды разделяет человек на фото — либералов или консерваторов, сообщает ресурс Nature.com. Исследователи уверены, что мимика в какой-то степени характеризует взгляды человека на жизнь, в том числе и политические взгляды. Именно эту закономерность и пытался нащупать ИИ. Интересно, что и сами люди могут по снимкам определить кто является либералом, а кто консерватором. Однако мы справляемся с такой задачей лишь на 55%.

Прежде чем научить ИИ разбираться в том, кто есть кто с политической точки зрения, ему показали более 1 млн изображений реальных людей. Фото были взяты, преимущественно, из социальных сетей.

"Алгоритм распознает те "знаки", которые не в силах распознать человек. Визуальные способности ИИ настолько велики, что позволяют ему диагностировать рак кожи, распознавать лица, определять и сексуальную ориентацию (точность составляет 76%), тип личности (64%) , а еще и политические взгляды", — сказано в отчете исследователей.

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