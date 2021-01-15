Впервые в истории медицины. Во Франции пересадили обе руки с лопатками

Операция продлилась 15 часов, а пациент стоял в листе ожидания на пересадку 5 лет.

Гражданину Исландии ампутировали обе руки в результате удара током. По профессии пациент бывший электрик, — сообщает RFI France.

Уникальную операцию провели в Лионе в больнице Эдуарда Эррио. В операции принимали участие несколько бригад из разных больниц Франции. Возраст и личность пациента не разглашается. Известно лишь, что ампутация рук произошла, когда мужчине было 26 лет.

Операция прошла успешно, пациент находится в реанимации. Процессом управлял трансплантолог, профессор Жан-Мишель Дюбернар из университетского больничного центра Hospices civils de Lyon. Он был первым врачом, который провел трансплантацию руки в 1998 году.

В госпитале заявили, что состояние пациента стабильное. Дальнейшее лечение будет проходить в двух больницах Эдуарда Эррио и Генри Габриэля.

Теперь главное, чтобы руки прижились и не были отвергнуты организмом пациента. В руководстве университета заявляют, что в скором времени появятся новости по поводу состояния пациента.

Отмечается, что до этого были случаи, когда пациентам пересаживали сразу две руки, но такого, чтобы две руки вместе с лопатками делается впервые.

Напомним, ранее японским ученым удалось впервые пересадить человеку роговицу, созданную из стволовых клеток.