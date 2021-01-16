Через 10 лет отвечать за кибербезопасность будут не люди, а искусственный интеллект

В этом уверены эксперты, опрошенные Trend Micro.

Компания Trend Micro, занимающаяся исследованиями в сфере кибербезопасности, представила отчет, один из главных выводов которого касался применения технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Так, эксперты, исследовавшие тренды кибербезопасности, заявили, что ИИ станет весьма востребованной технологией. Через 9-10 лет ИИ едва ли не полностью заменит людей в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает издание zdnet.com.

В ходе исследования были опрошены 500 IT-директоров и менеджеров разных технологичных компаний, занимающихся обеспечением безопасности в Интернете. Выяснилось, что 9% респондентов уверены, что ИИ не сможет повлиять на сокращение штата сотрудников.

32% респондентов, согласились, что ИИ сможет помочь автоматизировать все процессы обеспечения безопасности в Сети.

19% считают, что к 2025 году злоумышленники будут все чаще прибегать к ИИ для осуществления хакерских атак. И это будет обычным явлением.

24% опрошенных IТ-руководителей также заявили, что к 2030 году доступ к данным будет привязан к биометрическим данным или данным ДНК, что сделает невозможным несанкционированный доступ.

Также эксперты прогнозируют, что большинство организаций значительно сократят инвестиции в недвижимость, поскольку удаленная работа станет нормой. Так считают 22% опрошенных.

Ранее мы сообщали, что ИИ научили определять политическую ориентацию людей по фото с точностью до 70%.