Ученые реконструировали облик "сибирского Тутанхамона", похороненного 2600 лет назад

Останки вождя и его наложницы были обнаружены в огромном кургане еще в 1997 году

Ученые реконструировали лица так называемого "сибирского Тутанхамона" и его наложницы. Захоронение было найдено в кургане в республике Тува во время совместной экспедиции российских и швейцарских археологов. Об этом пишет Siberian Times.

Две команды антропологов потратили месяцы на тщательное построение 3D-моделей черепов, используя лазерное сканирование и фотограмметрию, чтобы затем воссоздать лица людей, которые правили обширными степями и горами в то время, когда в Египте строились Великие Пирамиды.

Сибирские ученые установили, что люди, погребенные в кургане Аржан-2, были — независимо от их социального статуса — из довольно однородной с точки зрения антропологии группы, в которой сочетались черты кавказской и монголоидной рас.

Курган был нетронут. Причина того, что древние грабители не нашли гробницу, просто – могила располагалась не в центре кургана, а была значительно смещена к его краю; могильная яма выкопана до скального грунта и даже углублена в него. В ней и находился прекрасно сохранившийся деревянный склеп с полом из досок.

[ + – ] Раскопки на кургане Аржан-2

[ + – ] Погребальная камера

Так что археологи обнаружили также множество украшений из золота, железа и бронзы. Кроме этого, в загробный мир древнего вождя также сопровождали 14 лошадей и 33 человека, включая пятерых детей.

[ + – ] Скелеты лошадей, найденные в кургане

Кости погребенных были в плохом состоянии, части черепов рассыпались в прах. Исследования костей помогли определить возраст мужчины – в диапазоне от 40 до 45 лет, а женщины – от 30 до 35. Похоронены они были в одно и то же время; это, по всей вероятности, означает, что женщина была принесена в жертву, чтобы присоединиться к мужчине в мире ином.

Древний правитель был похоронен с тяжелой гривной на шее — символом верховной власти, сделанной из чистого золота и украшенной изображениями животных. Его верхняя одежда была расшита маленькими золотыми фигурками пантер.

[ + – ] Золотая гривна вождя

[ + – ] Золотые украшения из кургана

Женщина имела более скромное убранство: бирюзовые бусы, золотые бляхи и булавки, серьги с зернью, браслет в виде золотой цепочки. На поясе умершей находились ножны с железным кинжалом, украшенным золотом. Рядом – сумка с косметикой и золотая миниатюрная модель котла.

[ + – ] Золотые украшения из кургана/все фото: Siberian Times

Всего в гробнице нашли около 9300 декоративных золотых изделий, не считая "бесчисленных золотых бусин". Иными словами, там было более 20 килограммов золота. "Это оригинальный скифский стиль, из Алтайского края, который со временем пришел в Причерноморье и окончательно соприкоснулся с Древней Грецией. И он почти напоминает стиль ар-нуво", — описывал находку доктор Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа.