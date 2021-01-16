Facebook создал алгоритм для прогноза состояния пациентов с COVID-19

Искусственный интеллект поможет избежать преждевременной выписки пациентов и определить, ухудшится ли состояние больного.

Facebook вместе с медицинским факультетом Нью-Йоркского университета разработали алгоритм на основе искусственного интеллекта, который может предвидеть ухудшение состояния у больного COVID-19. Об этом сообщает CNBC.

Алгоритм может на основе снимка рентгена грудной клетки определить, будет ли у зараженного коронавирусом пациента ухудшаться самочувствие и будет ли ему нужен дополнительный кислород, а также алгоритм поможет избежать преждевременной выписки пациента.

Алгоритм может за 96 часов заранее сказать, потребуется ли пациентам дополнительная помощь.

Чтобы научиться делать прогнозы, в систему ИИ были загружены два набора данных рентгеновских снимков грудной клетки пациентов, не относящихся к коронавирусу, и набор данных из 26 838 рентгеновских снимков грудной клетки от 4914 пациентов с коронавирусом.

Напомним, исследователи, работающие в Стэнфордском университете, разработали алгоритм для искусственного интеллекта, благодаря чему ИИ может по фото определить политическую ориентацию того или иного человека. Ученые заявляют, что алгоритм определяет с точностью до 70%, чьи именно взгляды разделяет человек на фото — либералов или консерваторов.