В Египте нашли еще 50 саркофагов и погребальный храм царицы

Крупное археологическое открытие было сделано в древнем некрополе Саккара.

Египет объявил о новой археологической находке в древнем некрополе Саккара к югу от Каира. Об этом сообщает The Guardian.

В Министерстве туризма и древностей заявили, что было сделано "крупное открытие", которое включает в себя 50 саркофагов и погребальный храм. Деревянные саркофаги относятся к периоду Нового царства – между 16 и 11 в. до н.э, они были найдены на глубине от 10 до 12 метров.

По словам египтолога Захи Хавасса, чья команда сделала открытие, также был найден погребальный храм царской супруги Наерт, жены фараона Тети.

Саккара, где находится более десятка пирамид, древних монастырей и мест захоронения, была огромным некрополем древнеегипетской столицы Мемфис, ставшей объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Еще в ноябре 2020 года Египет объявил об обнаружении более 100 неповрежденных саркофагов, что стало крупнейшей археологической находкой года.

Деревянные саркофаги были запечатаны более чем 2500 лет назад и принадлежат высшим должностным лицам позднего и периода Птолемея в Древнем Египте. После столь крупной находки, египетские археологи продолжили раскопки, так как были уверены, что нашли не все сокровища Саккары.

Руководитель раскопок Хавасс считает, что последние открытия могут пролить свет на историю Саккары во времена Нового царства. Находка была сделана возле пирамиды, где похоронен фараон Тети, первый фараон шестой династии Древнего царства.

Египет надеется, что археологические открытия подстегнут туризм – сектор экономики, который пережил множество потрясений, от "арабской весны" в 2011 до пандемии коронавируса.

В этом году власти также надеются открыть Большой Египетский музей на плато Гизы.