У Єгипті знайшли ще 50 саркофагів і похоронний храм цариці

Велике археологічне відкриття було зроблено в стародавньому некрополі Саккара.

Єгипет оголосив про нову археологічну знахідку в стародавньому некрополі Саккара на південь від Каїра. Про це повідомляє The Guardian.

У Міністерстві туризму і старожитностей заявили, що було зроблено "велике відкриття", яке включає в себе 50 саркофагів і похоронний храм. Дерев'яні саркофаги відносяться до періоду Нового царства — між 16 і 11 ст. до н.е, вони були знайдені на глибині від 10 до 12 метрів.

За словами єгиптолога Захі Хавасса, чия команда зробила відкриття, також був знайдений похоронний храм царської дружини Наерт, дружини фараона Теті.

Саккара, де розташовані більше десятка пірамід, давніх монастирів і місць поховання, була величезним некрополем давньоєгипетської столиці Мемфіса, що стала об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Ще в листопаді 2020 року Єгипет оголосив про виявлення понад 100 непошкоджених саркофагів, що стало найбільшою археологічною знахідкою року.

Дерев'яні саркофаги були запечатані більш ніж 2500 років тому і належать вищим посадовим особам пізнього періоду Птолемея в Стародавньому Єгипті. Після такої великої знахідки єгипетські археологи продовжили розкопки, оскільки були впевнені, що знайшли не всі скарби Саккари.

Керівник розкопок Хавасс вважає, що останні відкриття можуть пролити світло на історію Саккари за часів Нового царства. Знахідка була зроблена біля піраміди, де похований фараон Тітки, перший фараон шостої династії Стародавнього царства.

Єгипет сподівається, що археологічні відкриття пожвавлять туризм — сектор економіки, який пережив безліч потрясінь, від "арабської весни" в 2011 до пандемії коронавірусу.

Цього року влада також сподівається відкрити Великий Єгипетський музей на плато Гізи.