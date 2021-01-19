Хаббл представил завораживающие снимки Потерянной Галактики

Невероятная красота этой спиральной галактики поразила многих исследователей.

Расположенная в созвездии Девы, примерно в 50 млн. световых лет от Земли, NGC 4535 представляет собой поистине потрясающее зрелище, пишет SciTechDaily.

Несмотря на невероятное качество этого изображения, полученного с космического телескопа Хаббла, NGC 4535 при наблюдениях с использованием небольших телескопов имеет размытые затуманенные очертания.

Впервые именно такой ее увидел астроном-любитель Леланд Коупленд в 1950 году. Именно он дал галактике NGC 4535 красивое название — Потерянная Галактика.

Фото: ESA/Hubble & NASA, J. Lee and the PHANGS-HST Team

Телескоп смог передать все цвета, которыми переливается космический объект. Специалисты Европейского космического агентства заявили, что никогда ранее не наблюдали столь красочных космических образований.

Яркость голубоватых "расцветок", которыми насыщена Потерянная Галактика, возникла, благодаря огромному количеству молодых и горячих звезд, которые в ней находятся. А вот желтые тона свидетельствуют о том, что центральная область является домом для старших и более холодных звезд.

Эта галактика была изучена в рамках исследования PHANGS survey, целью которого является прояснение многих связей между облаками холодного газа, звездообразованием, общей формой и другими свойствами галактик.

Напомним, что недавно ученые обнаружили две загадочные галактики, которые больше Млечного Пути в 62 раза. Гигантские радиогалактики найдены на крошечном клочке неба, вероятность такой находки составляла менее 0,0003%.