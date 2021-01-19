Хаббл представив чаруючі знімки Втраченої Галактики

Неймовірна краса цієї спіральної галактики вразила багатьох дослідників.

Розташована в сузір'ї Діви, приблизно в 50 млн. Світлових років від Землі, NGC 4535 є воістину приголомшливе видовище, пише SciTechDaily.

Незважаючи на неймовірну якість цього зображення, отриманого з космічного телескопа Хаббла, NGC 4535 при спостереженнях з використанням невеликих телескопів має розмиті затуманені обриси.

Вперше саме такою її побачив астроном-любитель Леланд Коупленд в 1950 році. Саме він дав галактиці NGC 4535 красиву назву — Втрачена Галактика.

Фото: ESA/Hubble & NASA, J. Lee and the PHANGS-HST Team

Телескоп зміг передати всі кольори, якими переливається космічний об'єкт. Фахівці Європейського космічного агентства заявили, що ніколи раніше не спостерігали настільки барвистих космічних утворень.

Яскравість блакитних "забарвлень", якими насичена Втрачена Галактика, виникла завдяки величезній кількості молодих і гарячих зірок, які в ній знаходяться. А ось жовті тони свідчать про те, що центральна область є домом для старших і більш холодних зірок.

Ця галактика була вивчена в рамках дослідження PHANGS survey, метою якого є прояснення багатьох зв'язків між хмарами холодного газу, зореутворенням, загальною формою та іншими властивостями галактик.

Нагадаємо, що недавно вчені виявили дві загадкові галактики, які більші Чумацького Шляху в 62 рази. Гігантські радіогалактики знайдені на крихітному клаптику неба, ймовірність такої знахідки становила менш 0,0003%.