В 2020 году океаны поглощали тепло 10 атомных бомб каждую секунду, – исследование

Океаны поглощают более 90% солнечной энергии, удерживаемой парниковыми газами.

Новое исследование показало, что Мировой океан поглотил 20 секстиллионов джоулей тепла из-за изменения климата в 2020 году и нагрелся до рекордного уровня. Об этом сообщает New Daily.

По словам ученых, такая величина составляет 20 000 000 000 000 000 000 000 джоулей, что эквивалентно энергии 10 атомных бомб Хиросимы, сбрасываемых каждую секунду в году.

По словам соавтора исследования из Национального центра атмосферных исследований США Кевина Тренберта, океаны поглощают более 90% солнечной энергии, удерживаемой парниковыми газами.

"На самом деле в этом процесс задействовано огромное количество энергии. Примерно с середины 1990-х годов температура в океанах начал устойчиво расти. Фактически, они являются лучшим индикатором того, что планета нагревается", – говорит Тренберт.

Исследование было проведено после того, как ученые подтвердили, что глобальные температуры воздуха в 2020 году были равны 2016 году – самому жаркому за всю историю наблюдений.

[ + – ] С 1990-х годов график неуклонно растет. Фото: Kevin Trenberth

"Океан является ключевым регулятором климата", – говорит океанограф Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии Бернадетт Слоян.

Она отмечает, что повышение температуры океанов может привести к усилению экстремальных погодных условий.

"Это тепло фактически является топливом, вызывающим муссоны, дожди и тропические циклоны. Океаны будут медленно отдавать тепло обратно в атмосферу и влиять на погоду и суровые погодные явления", – утверждает Слоян.

Эксперт добавила, что повышение температуры также напрямую влияет на экосистемы, такие как коралловые рифы.

"Кораллы живут в очень небольшом температурном диапазоне. Как только мы превышаем этот порог, и превышаем на длительное время, кораллы значительно обесцвечиваются", – отмечает Слоян.

В своем отчете о состоянии климата а 2020 году Бюро метеорологии Австралии сообщило, что с 1900 года средняя температура поверхности моря в австралийском регионе повысилась более чем на 1 градус по Цельсию.

Восемь из 10 самых теплых годов за всю историю наблюдений приходятся на период с 2010 года.