У 2020 році океани поглинали тепло 10 атомних бомб кожну секунду, — дослідження

Океани поглинають більше 90% сонячної енергії, що утримується парниковими газами.

Нове дослідження показало, що Світовий океан поглинув 20 секстильйонів джоулів тепла через зміни клімату в 2020 році і нагрівся до рекордного рівня. Про це повідомляє New Daily.

За словами вчених, така величина становить 20 000 000 000 000 000 000 000 джоулів, що еквівалентно енергії 10 атомних бомб Хіросіми, що скидаються кожну секунду в році.

За словами співавтора дослідження з Національного центру атмосферних досліджень США Кевіна Тренберта, океани поглинають більше 90% сонячної енергії, що утримується парниковими газами.

"Насправді в цьому процесі залучена величезна кількість енергії. Приблизно з середини 1990-х років температура в океанах почала стрімко зростати. Фактично, це є найкращим індикатором того, що планета нагрівається", — говорить Тренберт.

Дослідження провели після того, як вчені підтвердили, що глобальні температури повітря в 2020 році були рівні 2016 році — найспекотнішого за всю історію спостережень.

[ + – ] З 1990-х років графік неухильно зростає. Фото: ocean-heat

"Океан є ключовим регулятором клімату", — говорить океанограф Державного об'єднання наукових і прикладних досліджень Австралії Бернадет Слоян.

Вона зазначає, що підвищення температури океанів може привести до посилення екстремальних погодних умов.

"Це тепло фактично є паливом, що викликає мусони, дощі і тропічні циклони. Океани будуть повільно віддавати тепло назад в атмосферу і впливати на погоду і суворі погодні явища", — стверджує шару.

Експерт додала, що підвищення температури також безпосередньо впливає на екосистеми, такі як коралові рифи.

"Корали живуть в дуже невеликому температурному діапазоні. Як тільки ми перевищуємо цей поріг, і перевищуємо на тривалий час, корали значно знебарвлюються", — зазначає шару.

У своєму звіті про стан клімату у 2020 році Бюро метеорології Австралії повідомило, що з 1900 року середня температура поверхні моря в австралійському регіоні підвищилася більше ніж на 1 градус за Цельсієм.

Вісім з 10 найтепліших років за всю історію спостережень припадають на період з 2010 року.