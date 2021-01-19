Отлынивал от работы. Зонд Chang'e-5 проработал на 12 часов меньше и недобрал лунных образцов

Китайский аппарат неправильно оценил количество собранного лунного грунта и прекратил работу раньше времени.

Китай заявил, что вес лунных камней, собранных вовремя недавней миссии, оказался меньше, чем планировалось собрать на Луне. Об этом сообщает Reuters.

В прошлом году Китай стал третьей страной в мире, когда-либо доставлявшей лунные образцы на Землю. Китайский беспилотный зонд Changʼe-5 в декабре 2020 года доставил 1,731 кг образцов, что меньше запланированных 2 кг лунного грунта.

По словам представителя миссии Пей Чжаоюй, зонд оценил плотность лунных камней в 1,6 грамма на кубический миллиметр, основываясь на данных прошлых миссий других стран.

Судя по этим цифрам, зонд прекратил забор проб всего через 12 часов, очевидно оценив, что цель миссии достигнута.

"Однако по результатам испытаний фактическая плотность может быть не такой высокой. Изначально мы планировали потратить 22 часа на работы по отбору проб с поверхности, но на самом деле мы остановились через 12 часов", – говорит Чжаоюй.

Несмотря на недобор образцов, Китай по-прежнему утверждает, что открыт для сотрудничества с остальными странами в изучении образцов, включая США. В течение многих лет законы США ограничивали прямое сотрудничество космического агентства NASA с Китаем.

"Мы не устанавливаем ограничений между странами. Могут ли две страны наладить сотрудничество – это вопрос для двух сторон", – отметил представитель китайской миссии.

По его словам, Китая еще не получил никаких запросов на доступ к образцам, и добавил, что камни все еще находятся на стадии предварительной обработки.

Напомним, китайская миссия Changʼe-5 также сделала цветные фотографии поверхности Луны. Спускаемый аппарат запечатлел панорамный вид, который простирается от поверхности Луны под космическим кораблем и до самого горизонта.