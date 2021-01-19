Ухилявся від роботи. Зонд Chang'e-5 пропрацював на 12 годин менше і недобрав місячних зразків

Китайський апарат неправильно оцінив кількість зібраного місячного грунту і припинив роботу завчасно.

Китай заявив, що вага місячних каменів, зібраних недавньою місією, виявилася меншою, ніж планувалося зібрати на Місяці. Про це повідомляє Reuters.

У минулому році Китай став третьою країною в світі, яка коли-небудь доставляла місячні зразки на Землю. Китайський безпілотний зонд Chang'e-5 в грудні 2020 року доставив 1,731 кг зразків, що менше запланованих 2 кг місячного ґрунту.

За словами представника місії Пей Чжаоюй, зонд оцінив щільність місячних каменів в 1,6 грама на кубічний міліметр, грунтуючись на даних минулих місій інших країн.

Судячи з цих цифр, зонд припинив забір проб всього через 12 годин, очевидно оцінивши, що мета місії досягнута.

"Однак за результатами випробувань фактична щільність може бути не такою високою. Спочатку ми планували витратити 22 години на роботи з відбору проб з поверхні, але насправді ми зупинилися через 12 годин", — говорить Чжаоюй.

Незважаючи на недобір зразків, Китай як і раніше стверджує, що відкритий для співпраці з іншими країнами у вивченні зразків, включаючи США. Протягом багатьох років закони США обмежували пряме співробітництво космічного агентства NASA з Китаєм.

"Ми не встановлюємо обмежень між країнами. Чи можуть дві країни налагодити співпрацю — це питання для двох сторін", — зазначив представник китайської місії.

За його словами, Китай ще не отримав ніяких запитів на доступ до зразків, і додав, що камені все ще знаходяться на стадії попередньої обробки.

Нагадаємо, китайська місія Chang'e-5 також зробила кольорові фотографії поверхні Місяця. Спусковий апарат зафіксував панорамний вид, який тягнеться від поверхні Місяця під космічним кораблем і до самого горизонту.