Ученые нашли источник гигантской космической вспышки, прошедшей сквозь Землю

Вспышка длилась около 140 миллисекунд и произошла от очень мощной нейтронной звезды по соседству.

Ученые отследили источник "гигантской космической вспышки", которая прошла сквозь Землю в прошлом году. Об этом сообщает Forbes.

Вспышка длилась около 140 миллисекунд и достигла Земли 15 апреля 2020 года. Названная гамма-всплеском (GRB), "гигаэлектронвольтная" вспышка, состояли из наиболее высокоэнергетической формы света.

Она была обнаружена космическими аппаратами на орбите Марса, космическим гамма-телескопом Fermi NASA и Международной космической станцией.

Вспышка GRB 200415A произошла от редкой и очень мощной нейтронной звезды всего в 11,4 световых годах от Земли. С космической точки зрения, это довольно близкое расстояние, учитывая ядерную мощь нейтронных звезд.

Обычно гамма-всплески возникают от взрыва сверхновых звезд. Вспышки длятся более двух секунд и обнаруживаются ежедневно. Все обнаруженные на сегодняшний день гамма-всплески относятся к сверхновым или нейтронным звездам. Последний объект представляет из себя невероятно плотное ядро звезды, которое осталось после взрыв сверхновой.

"Когда массивные звезд умирают, они взрываются, превращаясь в сверхновую. После этого, остается очень маленькая компактная звезда, достаточно маленькая, чтобы поместиться в долине около 20 км в поперечнике. Такая звезда называется нейтронной, она такая плотная, что ложка ее материи будет весить тонны", – говорит глава исследования из Йоханнесбургского университета в Южной Африке Соэбур Раззак.

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Итак, гамма-всплеск GRB 200415A удалось проследить до магнетара, разновидность нейтронной звезды, находящегося в галактике NGC 253, которую называют Скульптором или Серебренной монетой. Стоит отметить, что магнетары – это нейтронные звезды с самым мощным магнитным полем во Вселенной.

"В Млечном Пути есть десятки тысяч нейтронных звезд, но только 30 из них, как известно, являются магнетарами. Магнетары в тысячу раз мощнее, чем обычные нейтронные звезды. Большинство из них время от времени излучают рентгеновские лучи, но пока мы знаем лишь несколько магнитаров, которые могут производить гигантские вспышки", – отмечает Раззак.

Возмущения магнитного поля магнетара могут быть вызваны вспышками рентгеновского излучения, которые длятся неделями. Но также это может происходить из-за "звездотрясения" – механического разрушения коры магнетара.

Так называемые "гигаэлектронвольтные" гигантские вспышки редко обнаруживаются в основном из-за ограниченных возможностей телескопов. Но из-за близкого расположения GRB 200415A был обнаружен космическим аппаратом NASA Mars Odyssey, через 6 минут – спутником NASA Wind. Примерно через 4,5 секунды излучение прошло через Землю, запустив радары космического гамма-телескопа Fermi, а также инструмент на МКС.

"Событие 15 апреля меняет правила игры, так как мы обнаружили, что вспышка почти наверняка находится в переделах диска соседней галактики NGC 253. На данный момент это наиболее точно локализованный магнетар, также благодаря ему мы нашли часть галактики, где происходит звездообразование и взрывы звезд. Вот где должны быть сверхновые звезды и магнетары", – говорит старший научный сотрудник Лаборатории космических наук Калифорнийского университета в Беркли Кевин Херли.