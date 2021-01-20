Учені знайшли джерело гігантського космічного спалаху, що пройшов крізь Землю

Спалах тривав майже 140 мілісекунд і стався від дуже потужної нейтронної зірки поруч.

Учені відстежили джерело "гігантського космічного спалаху", який пройшов крізь Землю минулого року. Про це повідомляє Forbes.

Спалах тривав майже 140 мілісекунд і досягла Землі 15 квітня 2020 року. Названий гамма-спалахом (GRB), "гігаелектронвольтний" спалах, складалися з найбільш високоенергетичних форми світла.

Він була виявлений космічними апаратами на орбіті Марса, космічним гамма-телескопом Fermi NASA і Міжнародною космічною станцією.

Спалах GRB 200415A стався через рідкісну і дуже потужну нейтронну зірку, яка розташована всього в 11,4 світлових роках від Землі. З космічної точки зору, це досить близька відстань, враховуючи ядерну міць нейтронних зірок.

Зазвичай гамма-сплески виникають від вибуху наднових зірок. Спалахи тривають більше двох секунд, їх виявляють щодня. Усі виявлені на сьогоднішній день гамма-спалахи належать до наднових або нейтронних зірок. Останній обʼєкт являє собою неймовірно щільне ядро зірки, яке залишилося після вибуху наднової.

"Коли масивні зірки вмирають, вони вибухають, перетворюючись на наднову. Після цього, залишається дуже маленька компактна зірка, досить маленька, щоб поміститися в долині діаметром близько 20 км. Така зірка називається нейтронною, вона така щільна, що ложка її матерії буде вагою з тонну", — говорить глава дослідження з Йоханнесбургского університету в Південній Африці Соебур Раззак.

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Отже, гамма-спалах GRB 200415A вдалося простежити до магнітара, різновид нейтронної зірки, що знаходиться в галактиці NGC 253, яку називають Скульптор або Срібна монета. Варто зазначити, що магнітари — це нейтронні зірки з найпотужнішим магнітним полем у Всесвіті.

"У Чумацькому Шляху є десятки тисяч нейтронних зірок, але тільки 30 з них, як відомо, — магнітари. Магнітари в тисячі разів могутніші, ніж звичайні нейтронні зірки. Більшість з них час від часу випромінюють рентгенівські промені, але поки ми знаємо лише кілька магнітарів, які можуть створювати гігантські спалахи", — зазначає Раззак.

Зміни магнітного поля магнітара можуть бути викликані спалахами рентгенівського випромінювання, які тривають тижнями. Але також це може відбуватися через "зоретруси" — механічне руйнування кори магнітара.

Так звані "гігаелектронвольтні" гігантські спалахи рідко проявляються, зазвичай через обмежені можливості телескопів. Але завдяки близькому розташуванню GRB 200415A було виявлено космічним апаратом NASA Mars Odyssey, через 6 хвилин — супутником NASA Wind. Приблизно через 4,5 секунди випромінювання пройшло через Землю, запустивши радари космічного гамма-телескопа Fermi, а також інструмент на МКС.

"Подія 15 квітня змінює правила гри, оскільки ми виявили, що спалах майже напевно знаходиться в межах диска сусідньої галактики NGC 253. Наразі це найбільш точно локалізований магнітар, також завдяки йому ми знайшли частину галактики, де відбувається зореутворення і вибухи зірок. Ось де повинні бути наднові зірки і магнетари", — каже старший науковий співробітник Лабораторії космічних наук Каліфорнійського університету в Берклі Кевін Херлі.