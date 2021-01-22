Мгновенный иммунитет от COVID-19. Терапия антителами показывает эффективность на 3 фазе испытаний

Исследователи считают, что такое лечение сдержит вспышки коронавируса и защитит непривитых людей.

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly заявила, что ее экспериментальное лечение антителами может снизить риск заражения коронавирусом на 80%. Об этом сообщает New Atlas.

Такие результаты продолжающегося исследования 3-й фазы предполагают, что лечение может быть эффективным способом быстрого сдерживания вспышек коронавируса в непривитых сообществах.

Вакцина учит организм вырабатывать собственные антитела против вируса и необходимы недели для выработки эффективного иммунитета. В это же время, лечение моноклональными антителами (вырабатываемые иммунными клетками) включает прямое введение пациенту больших доз антител, полученных в лаборатории.

Еще в октябре 2020 года 45-й президента США Дональд Трамп получил экспериментальный коктейль из антител от COVID-19, произведенный фармацевтической компанией Regeneron. После этого, терапия антителами от компании Eli Lilly, названная Бамланивимаб, была разрешена Управлением по контролю за продуктами и медикаментами США (FDA) в экстренных случаях.

На данный момент клинические испытания препарата продолжаются, исследователи ищут оптимальный способ применения такой терапии. Когда на Бамланивимаб было выдано разрешение в США, оно было ограничено пациентами на самой ранней стадии заболевания коронавирусом. Фактически, испытания показали, что такой метод лечения может ухудшить состояние пациентов, если его применить на поздних стадиях заболевания.

Существуют все признаки того, что Бамланивимаб и другие виды лечения моноклональными антителами наиболее эффективны на ранних стадиях болезни или в качестве профилактического средства.

В новом же заявлении Eli Lilly приводятся некоторые данные об исследовании 3-й фазы, в котором ученые пытаются выяснить, предотвращает ли Бамланивимаб заражение COVID-19. Испытания проводятся в домах престарелых и учреждениях медицинской помощи.

Испытание началось в августе 2020 года в доме престарелых, где была обнаружена вспышка коронавируса. Туда были направлены бригады медиков для ведения Бамланивимаба или плацебо персоналу и пациентами в течение семи дней после сообщения о первом случае заражения. Результаты показывают, что у пациентов, получавших Бамланивимаб, вероятность заражения коронавирусом была на 80% ниже, чем у тех, кто получал плацебо.

"Результаты этого инновационного исследования еще раз подтверждают, что Бамланивимаб и другие моноклональные антитела, могут уменьшить симптомы и даже предотвратить COVID-19. Противовирусная активность, наблюдаемая при лечении, подчеркивает важность раннего вмешательства, чтобы помочь противостоять воздействию вируса на уязвимую группу населения и других пациентов из группы высокого риска", – говорит один из руководителей исследования Майрон Коэн.

Поскольку испытание еще не завершилось, результаты исследования пока не были опубликованы в рецензируемых журнала. Эксперты, которые не связаны с исследованием, настроены осторожно, но оптимистично.

"Лечение имеет значительное воздействие – сокращение не только симптоматических заболеваний, но и смертей. Это большой результат, если учесть чрезвычайно непропорциональное бремя болезней и смертность в домах престарелых во всем мире. Более ранние результаты у тяжелых пациентов были неутешительными, возможно, отражая тот факт, что на этой стадии участвуют другие процессы, а не просто проникновение вируса", – говорит эксперт из Имперского колледжа Лондона Дэниел Альтман.

Главный научный сотрудник Eli Lilly Дэниел Сковронски считает, что Бамланивимаб является ценным инструментом, который может помочь в борьбе с острыми вспышками, особенно среди невакцинированных или групп высокого риска.

"Конечно, я считают, что вакцины более эффективны, чем профилактика, и вероятно, действуют дольше. Так что это никоим образом не следует рассматривать как конкуренцию вакцинам. Терапия пригодится в тех случаях, когда вакцинироваться поздно, когда уже есть вспышка и люди заражаются, и у вакцины нет времени, чтобы подействовать", – говорит Сковронски.

Напомним, в Великобритании ученые испытывают новый препарат, который может предоставить мгновенный иммунитет от коронавируса.