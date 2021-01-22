Миттєвий імунітет від COVID-19. Терапія антитілами показує ефективність на третій фазі випробувань

Дослідники вважають, що таке лікування стримає спалах коронавірусу й захистить людей, які не зробили щеплення.

Американська фармацевтична компанія Eli Lilly заявила, що її експериментальне лікування антитілами може знизити ризик зараження коронавірусом на 80%. Про це повідомляє New Atlas.

Такі результати дослідження, що ще триває, третьої фази припускають, що лікування може бути ефективним способом швидкого стримування спалахів коронавірусу в людей без щеплень.

Вакцина навчить організм виробляти власні антитіла проти вірусу; необхідні тижні для вироблення ефективного імунітету. Водночас, під час лікування моноклональними антитілами (виробляються імунними клітинами) використовується пряме введення пацієнту великих доз антитіл, отриманих у лабораторії.

Ще в жовтні 2020 року 45-й президент США Дональд Трамп отримав експериментальний коктейль з антитіл від COVID-19, виготовлений фармацевтичною компанією Regeneron. Після цього, терапія антитілами від компанії Eli Lilly, названа Бамланівімаб, була дозволена Управлінням із контролю за продуктами та медикаментами США (FDA) в екстрених випадках.

Наразі клінічні випробування препарату тривають, дослідники шукають оптимальний спосіб застосування такої терапії. Коли на Бамланівімаб було видано дозвіл в США, вона було обмежена пацієнтами на ранній стадії захворювання коронавірусом. Фактично, випробування показали, що такий метод лікування може погіршити стан пацієнтів, якщо його застосувати на пізніх стадіях захворювання.

Існують всі ознаки того, що Бамланівімаб та інші види лікування моноклональними антитілами найбільш ефективні на ранніх стадіях захворювання або як профілактичний засіб.

У новій заяві Eli Lilly наводяться деякі дані про дослідження третьої фази, де вчені намагаються з'ясувати, чи запобігає Бамланівімаб зараженню COVID-19. Випробування проводяться в будинках для людей похилого віку та установах медичної допомоги.

Випробування розпочалося в серпні 2020 року в будинку для літніх людей, де був виявлений спалах коронавірусу. Туди спрямували бригади медиків для ведення Бамланівімабу або плацебо персоналові та пацієнтам протягом семи днів після повідомлення про перший випадок зараження. Результати показують, що у пацієнтів, які отримували Бамланівімаб, ймовірність зараження коронавірусом була на 80% нижчою, ніж у тих, хто отримував плацебо.

"Результати цього інноваційного дослідження ще раз підтверджують, що Бамланівімаб та інші моноклональні антитіла, можуть зменшити симптоми і навіть запобігти COVID-19. Противірусна активність, яка спостерігається під час лікування, підкреслює важливість раннього втручання, щоб допомогти протистояти впливу вірусу на вразливу групу населення й інших пацієнтів з групи високого ризику", — говорить один з керівників дослідження Майрон Коен.

Оскільки випробування ще не завершилося, результати дослідження поки не були опубліковані в рецензованих журналу. Експерти, які не пов'язані з дослідженням, налаштовані обережно, але оптимістично.

"Лікування має значний вплив — скорочення не тільки симптоматичних захворювань, але й смертей. Це великий результат, якщо врахувати надзвичайно непропорційнмй тягар хвороб і смертність в будинках для людей похилого віку в усьому світі. Більш ранні результати у важких пацієнтів були невтішними, можливо, відображаючи той факт, що на цій стадії беруть участь інші процеси, а не просто проникнення вірусу", — говорить експерт з Імперського коледжу Лондона Деніел Альтман.

Головний науковий співробітник Eli Lilly Деніел Сковронський вважає, що Бамланівімаб є цінним інструментом, який може допомогти у боротьбі з гострими спалахами, особливо серед невакцинованих або груп високого ризику.

"Звичайно, я вважають, що вакцини більш ефективні, ніж профілактика, і, ймовірно, діють довше. Тож це жодним чином не слід розглядати як конкуренцію вакцинам. Терапія знадобиться у тих випадках, коли вакцинуватися пізно, коли вже є спалах і люди заражаються, а у вакцини немає часу, щоб подіяти", — говорить Сковронський.

Нагадаємо, у Великій Британії вчені випробовують новий препарат, який може надати миттєвий імунітет від коронавірусу.