Миллиарды частиц микропластика. Ученые нашли крупнейшего загрязнителя океана в Южной Азии

Исследование показало, как в Индийский океан ежедневно попадает до 3 млрд частиц микропластика.

Группа ученых обнаружила поразительный уровень загрязнения океана, связанного с крупнейшими речными системами Южной Азии. Об этом сообщает New Atlas.

Ученые подсчитали, что Ганг и два близлежащих водных пути ответственны за попадание в Индийский океан до 3 млрд частиц микропластика ежедневно.

Исследование было проведено в рамках проекта National Geographicʼs Sea to Source. В рамках исследования ученые описывают, как помеченные пластиковые бутылки могут перемещаться по реке Ганг, уходя на тысячи километров вниз по течению в Индийский океан.

Также в рамках проекта было проведено первое исследование изобилия макропластика вдоль реки Ганг. Ученые взяли пробы воды на 10 участках, из которых 60 образцов были взяты до сезона дождей, а еще 60 после.

Образцы были проанализированы в лаборатории Университета Плимута. Как оказалось, 72% образцов, взятых в предмуссонный период, содержали микропластик, то есть частицы размером менее 5 мм, как и 62% образцов, взятых после сезона дождей. Более 90% микропластика – это волокна, обычно используемые в одежде, такие как вискоза и акрил.

Река Ганг течет из Гималаев через Индию и Бангладеш и впадает в Индийский океан в Бенгальском заливе, по пути сливаясь с реками Брахмапутра и Мегхна. Исследователи подсчитали, что потоки этих трех рек ежедневно отправляют до 3 млрд микропластиковых частиц в Бенгальский залив. Этот бассейн реки считается самым густонаселенным в мире, и более 655 млн человек полагаются на него как на источник воды.

Исследование также дает картину того, как различные места вдоль реки подвергаются большему загрязнению. Участки были отобраны так, чтобы представлять собой сочетание сельских, городских, сельскохозяйственных, туристических и религиозных мест. Наибольшее загрязнение было обнаружено ближе к устью реки в Бхоле в Бангладеш, где концентрации были в чертыре раза выше, чем ближе к истоку реки в Харсиле.

"Мы знаем, что реки являются важным источником микропластика в океане. Но более детальная информация поможет определить ключевые источники и пути микропластика, и следовательно, дать информацию для управленческого вмешательства. Имея такие доказательства, мы можем продвигаться к более ответственному использованию пластмасс, чтобы получить преимущества от их использования, но без ненужного загрязнения окружающей среды", – говорит соавтор исследования Ричард Томпсон.