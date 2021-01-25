Вслед за iPhone 12 mini: Sony может перезапустить линейку смартфонов Xperia Compact

После того, как Apple вернула на рынок смартфон небольшого формата — iPhone 12 mini, — другие производители начали задумываться над тем, чтобы ввести модели подобного форм-фактора в свои линейки. Возможно, в скором времени мы увидим смартфоны линейки Xperia Compact от Sony.

Пользователь OnLeaks, слывущий известным информатором, слил в Сеть изображение, а также некоторые подробности, вероятно, готовящейся серии о Xperia Compact, которая была свёрнута в 2018 году, передает издание voice.com.

Смартфон будет иметь следующие размеры: 140×68,9×8,9 мм, т.е. он будет чуть больше, чем iPhone 12 mini. Диагональ экрана составит 5,5 дюймов. О процессоре пока ничего неизвестно, однако есть информация, что основная камера будет двойной (одна из них будет 13-мегапиксельной), а камера для селфи будет 8-мегапиксельной. На борту найдется место и для 3,5-мм разъема для наушников. Сканер отпечатков пальцев будет вмонтирован в кнопку питания.

[ + – ] смартфон Sony Xperia Compact Фото: voice.com

Ожидается, что новинку презентуют скоро — в феврале 2021 года, а на рынок она поступит весной.

Журналисты, однако, сомневаются, что такая модель будет востребована. В пример они приводят все тот же iPhone 12 mini, продажи которого составили всего 6% от продаж iPhone 12 в период с октября по ноябрь 2020 года (согласно данным аналитической компании Consumer Intelligence Research Partners).

Ранее стало известно, что электрокар Sony Vision-S успешно прошел дорожные испытания.