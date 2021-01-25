Дети не отыгрывают ключевую роль в распространении COVID-19, - исследование

Ученые обнаружили, что дети значительно реже заражались коронавирусом, чем их родители.

Немецкие ученые из Ульмского университетского исследовательского центра и университетской детской больницы в Гейдельберге пришли к выводу, что дети не отыгрывают ключевой роли в распространении коронавируса. К таким умозаключениям они пришли после анализа данных почти 4964 человек, половина из которых — дети, а вторая половина — их родители. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Paediatrics.

Исследование длилось с апреля по май 2020 года. Средний возраст детей составил 6 лет, а их родителей — 40. У всех участников взяли кровь для анализа на наличие антител. Ученые обнаружили, что у 1,8% взрослых были антитела к SARS-CoV-2, тогда как у детей этот показатель составлял 0,6%, что в три раза меньше.

Исследователи считают, что это свидетельствует о том факте, что дети значительно реже заражаются, чем их родители, и реже передают вирус.

На момент исследования было зафиксировано 56 случаев, когда как минимум у одного из сленов семьи был вирус. Случаев, "ранее инфицированный взрослый + не инфицированный ребенок" было в 4,3 раза больше, чем случаев "ранее инфицированный ребенок + не инфицированный взрослый".

"В этом исследовании было доказано, что распространение инфекции SARS-CoV-2 в период локдауна на юго-западе Германии был особенно низким среди детей в возрасте от 1 до 10 лет. Соответственно, маловероятно, что дети являются причиной осложнения пандемии", — сказано в выводах исследования.

Впрочем, стоит отметить, исследование проводилось в период, когда школы в стране были закрыты.

Напомним, ранее группа врачей из США обнаружила, что коронавирус у детей может вызывать повреждения сердца и сердечную недостаточность.

А в блоге, опубликованном на Фокусе, доктор медицинских наук Катерина Амосова рассуждала безопасно ли открывать двери школ в период пандемии.