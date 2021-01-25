Діти не відіграють ключову роль у поширенні COVID-19, — дослідження

Учені виявили, що діти значно рідше заражалися коронавірусом, ніж їхні батьки.

Німецькі вчені з Ульмського університетського дослідного центру й університетської дитячої лікарні в Гейдельберзі дійшли до висновку, що діти не відіграють ключову роль у поширенні коронавірусу. До таких висновків вони дійшли після аналізу даних майже 4964 чоловік, половина з яких — діти, а друга половина — їхні батьки. Результати дослідження опубліковані в журналі JAMA Paediatrics.

Дослідження тривало з квітня по травень 2020 року. Середній вік дітей становив 6 років, а їхніх батьків — 40. У всіх учасників взяли кров для аналізу на наявність антитіл. Учені виявили, що в 1,8% дорослих були антитіла до SARS-CoV-2, тоді як у дітей цей показник становив 0,6%, що в три рази менше.

Дослідники вважають, що це свідчить про той факт, що діти значно рідше заражаються, ніж їхні батьки, і рідше передають вірус.

На момент дослідження було зафіксовано 56 випадків, коли як мінімум в одного з членів сім'ї був вірус. Випадків, "раніше інфікований дорослий + Не інфікована дитина" було в 4,3 рази більше, ніж випадків "раніше інфікована дитина + Не інфікований дорослий".

"У цьому дослідженні було доведено, що поширення інфекції SARS-CoV-2 в період локдауну на південному заході Німеччини було особливо низьким серед дітей у віці від 1 до 10 років. Відповідно, малоймовірно, що діти є причиною ускладнення пандемії", — сказано у висновках дослідження.

Втім, варто зазначити, дослідження проводилося в період, коли школи в країні були закриті.

Нагадаємо: раніше група лікарів із США виявила, що коронавірус у дітей може викликати пошкодження серця і серцеву недостатність.

А в блозі, опублікованому на Фокусі, доктор медичних наук Катерина Амосова міркувала, чи безпечно відкривати двері шкіл у період пандемії.