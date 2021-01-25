Штамм коронавируса из Британии все же может оказаться более смертельным, – ученые

Появляются ранние свидетельства, что новый штамм может быть связан с более высокой смертностью.

Официальные лица в Великобритании говорят, что британский штамм коронавируса может оказаться более смертоносным, чем другие мутации. Но также чиновники подчеркивают, что такие данные пока предварительные. Об этом сообщает Live Science.

Штамм под названием B.1.1.7 был впервые обнаружен в Кенте, Англия в сентябре 2020 года и с тех пор распространился по всему миру. Уже известно, что этот штамм на 50-70% более заразный, чем другие мутации коронавируса.

"Помимо более быстрого распространения, теперь появляются некоторые свидетельства того, что новый штамм может быть связан с более высокой смертностью", – заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на недавней пресс-конференции.

По данным ВВС, данные были получены из нескольких предварительных исследований показателей смертности среди людей с новым штаммом в сравнении с показателями, связанными с другими штаммами. Например, в одном исследовании Лондонской школы гигиены и тропической медицины было проанализировано 2583 случая смерти среди 1,2 млн человек, прошедших тестирование на коронавирус. Как показало исследование, среди тех, у кого был новый штамм, вероятность смерти в первые 28 дней заболевания была примерно на 30% выше, чем у тех, кто был инфицирован другими штаммами.

По словам главного научного советника правительства Великобритании Патрика Вэлэнса, показатели говорят о том, что из 1 тыс. человек в возрасте 60 лет с другими штаммами коронавируса, умрет около 10 человек. Но с новым штаммом коронавируса количество смертей вырастет до 13 на 1 тыс. человек.

Однако анализ подобных случаев не может быть репрезентативным для всего населения. Более того, подобный рост виден только тогда, когда анализируется более широкая популяция людей, кто дал положительный тест на вирус. Когда же берутся госпитализированные пациенты, то роста смертности с новым штаммом не наблюдается. Официальные лица говорят, что в ближайшие недели дополнительные данные сделают этот анализ более точным.

"Доказательства еще не убедительны. В отношении этих цифр есть много неопределенности, и нам нужно больше исследований, чтобы получить точную информацию", – говорит Вэлэнс.

Также официальные лица подчеркивают, что все имеющиеся данные по вакцинам указывают, что препараты эффективны и против британского штамма.

Напомним, калифорнийская мутация коронавируса изменила важную часть SARS-CoV-2. Новый штамм L452R частично изменил шиповидный белок вируса, на который нацелены большинство вакцин.