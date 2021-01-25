Штам коронавірусу з Британії все ж може виявитися більш смертельним, — учені

З'являються ранні свідчення, що новий штам може бути пов'язаний з більш високою смертністю.

Офіційні особи у Великобританії говорять, що британський штам коронавірусу може виявитися більш смертоносним, ніж інші мутації. Але також чиновники наголошують, що такі дані поки попередні. Про це повідомляє Live Science.

Штам під назвою B.1.1.7 був вперше виявлений у Кенті, Англія у вересні 2020 року і з тих пір розповсюдився по всьому світу. Уже відомо, що цей штам на 50-70% більше заразний, ніж інші мутації коронавірусу.

"Крім більш швидкого поширення, тепер з'являються деякі свідчення того, що новий штам може бути пов'язаний з більш високою смертністю", — заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на недавній прес-конференції.

За даними ВВС, дані були отримані з кількох попередніх досліджень показників смертності серед людей з новим штамом порівняно з показниками, пов'язаними з іншими штамами. Наприклад, в одному дослідженні Лондонської школи гігієни і тропічної медицини було проаналізовано 2583 випадки смерті серед 1,2 млн осіб, які пройшли тестування на коронавірус. Як показало дослідження, серед тих, у кого був новий штам, ймовірність смерті в перші 28 днів захворювання була приблизно на 30% вище, ніж у тих, хто був інфікований іншими штамами.

За словами головного наукового радника уряду Великобританії Патрика Веленс, показники говорять про те, що з 1 тис. осіб у віці 60 років з іншими штамами коронавірусу, помре близько 10 осіб. Але з новим штамом коронавірусу кількість смертей зросте до 13 на 1 тис. чоловік.

Однак аналіз подібних випадків не може бути репрезентативним для всього населення. Більш того, подібне зростання видно тільки тоді, коли аналізується ширша популяція людей, хто отримав позитивний тест на вірус. Коли ж беруться госпіталізовані пацієнти, то зростання смертності з новим штамом не спостерігається. Офіційні особи кажуть, що в найближчі тижні додаткові дані зроблять цей аналіз більш точним.

"Докази ще не переконливі. Відносно цих цифр є багато невизначеності, і нам потрібно більше досліджень, щоб отримати точну інформацію", — говорить Веленс.

Також офіційні особи підкреслюють, що всі наявні дані по вакцинах вказують, що препарати ефективні і проти британського штаму.

Нагадаємо: каліфорнійська мутація коронавірусу змінила важливу частину SARS-CoV-2. Новий штам L452R частково змінив шиповидний білок вірусу, на який націлені більшість вакцин.