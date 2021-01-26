Исследование: Китай вплотную приблизился к США в разработках искусственного интеллекта

США лидируют в таких ключевых областях, как инвестиции в стартапы, в Китае же сделали приоритетом создание суперкомпьютеров.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты по-прежнему сохраняют мировое лидерство в области разработок и использования искусственного интеллекта, Китай добился значительных успехов в этой сфере, уже опередив Европу, и вплотную приблизился к США.

Как сообщает South China Morning Post, это подтверждает исследование Фонда информационных технологий и инноваций, в котором использовались 30 отдельных показателей, включая человеческий талант, исследовательскую деятельность, коммерческие разработки, инвестиции в оборудование и программное обеспечение.

Согласно информации, собранной в 2020 году, выяснилось, что США лидируют в области искусственного интеллекта с общим баллом 44,6 по 100-балльной шкале. При этом Китай набрал 32 балла, а Европейский Союз – 23,3 балла.

США лидируют в таких ключевых областях, как инвестиции в стартапы и финансирование исследований и разработок.

В Китае сделали приоритетом создание суперкомпьютеров. Как результат, в списке 500 самых мощных суперкомпьютеров мира – большинство китайских систем – 214 штук. Американских систем в этом списке – 113 штук, а европейских – 91.

"Правительство Китая сделало искусственный интеллект своим главным приоритетом, и результаты налицо", – сказал ведущий автор отчета Даниэль Кастро (Daniel Castro).

"Соединённым Штатам и Европейскому Союзу необходимо обратить внимание на то, что делает Китай, и реагировать на эти действия, потому что страны, которые лидируют в разработке и использовании искусственного интеллекта, будут определять его будущее и значительно улучшать свою экономическую конкурентоспособность, а те, которые отстают, рискуют потерять конкурентоспособность в ключевых отраслях", – добавил он.

Также в отчёте говорится, что в 2018 году Китай опубликовал 24 929 исследовательских работ по искусственному интеллекту . Исследователи из ЕС за тот же год опубликовали 20 418 научных работ по этой теме, а учёные из США – 16 233 работ.

В то же время, в отчете говорится, что "среднее качество исследований в США по-прежнему выше, чем в Китае и Европейском Союзе".

Исследователи пришли к выводу, что США "по-прежнему являются мировым лидером в разработке микросхем для систем искусственного интеллекта". Но для сохранения этого лидерства Соединенные Штаты должны усилить поддержку исследования и внедрения искусственного интеллекта. Также необходимо активизировать усилия по развитию талантов в этой области внутри страны, и привлечению лучших талантов со всего мира.

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