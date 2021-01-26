Дослідження: Китай впритул наблизився до США в розробках штучного інтелекту

США лідирують у таких ключових галузях як інвестиції в стартапи, у Китаї ж зробили пріоритетом створення суперкомп'ютерів.

Незважаючи на те, що Сполучені Штати, як і раніше, зберігають світове лідерство в галузі розробок і використання штучного інтелекту, Китай домігся значних успіхів у цій сфері, уже випередивши Європу, і впритул наблизившись до США.

Як повідомляє South China Morning Post, це підтверджує дослідження Фонду інформаційних технологій та інновацій, у якому використовувалися 30 окремих показників, включаючи людський талант, дослідницьку діяльність, комерційні розробки, інвестиції в обладнання і програмне забезпечення.

Згідно з інформацією, зібраною у 2020 році, з'ясувалося, що США лідирують в галузі штучного інтелекту із загальним балом 44,6 за 100-бальною шкалою. При цьому Китай набрав 32 бали, а Європейський Союз — 23,3 бали.

США лідирують у таких ключових галузях як інвестиції в стартапи і фінансування досліджень і розробок.

У Китаї зробили пріоритетом створення суперкомп'ютерів. Як результат, у списку 500 найпотужніших суперкомп'ютерів світу — більшість китайських систем — 214 штук. Американських систем у цьому списку — 113 штук, а європейських — 91.

"Уряд Китаю зробив штучний інтелект своїм головним пріоритетом, і результати є", — сказав провідний автор звіту Даніель Кастро (Daniel Castro).

"Сполученим Штатам і Європейському Союзу необхідно звернути увагу на те, що робить Китай, і реагувати на ці дії, тому що країни, які лідирують у розробці і використанні штучного інтелекту, визначатимуть його майбутнє і значно покращуватимуть свою економічну конкурентоспроможність, а ті, які відстають, ризикують втратити конкурентоспроможність у ключових галузях", — додав він.

Також у звіті говориться, що у 2018 році Китай опублікував 24 929 дослідницьких робіт зі штучного інтелекту. Дослідники з ЄС за той же рік опублікували 20 418 наукових робіт на цю тему, а вчені із США — 16 233 роботи.

У той же час, у звіті йдеться, що "середня якість досліджень у США, як і раніше, вища, ніж у Китаї та Європейському Союзі".

Дослідники дійшли до висновку, що США "як і раніше, є світовим лідером у розробці мікросхем для систем штучного інтелекту". Але для збереження цього лідерства Сполучені Штати повинні посилити підтримку дослідження і впровадження штучного інтелекту. Також необхідно активізувати зусилля з розвитку талантів у цій галузі всередині країни, і залучення кращих талантів з усього світу.

Зазначимо, що дослідники, які працюють у Стенфордському університеті, розробили алгоритм для штучного інтелекту, завдяки чому ІІ може за фото визначити політичну орієнтацію тієї чи іншої людини. Учені заявляють, що алгоритм визначає з точністю до 70%, чиї саме погляди розділяють людей на фото — лібералів або консерваторів