Археологи обнаружили в Турции затерянное царство Мидаса

Расположенный в центральной Турции курган таит в себе следы существования загадочного древнего царства, которое процветало здесь примерно 3 тыс. лет назад.

В Турции исследователи нашли таинственный курган под названием Тюркмен-Карахеюк. Он занимает территорию на равнине Конья. Ученые считают, что столкнулись с необычайным везением, пишет Science Alert.

Именно этот курган может представлять собой таинственное царство легендарного Мидаса. Согласно легенде, он мог превращать в золото все, к чему прикасался. Однако исторические данные его жизни и правления утеряны, как и сведения о многочисленных кладах. Эксперты считают, что курган может приоткрыть завесу тайны, которую они пытаются разгадать на протяжении тысячелетий.

Во время раскопок местный фермер сообщил археологам, что когда он рыл близлежащий оросительный канал, заметил большой камень со странными надписями.

"Увидев, как он торчит из воды, мы прыгнули прямо в канал — по пояс вброд. Нам сразу стало ясно, что он древний, и мы узнали письменность, на которой он был написан: лувийский, язык, используемый в бронзовом и железном веках в этом районе", — рассказал археолог Джеймс Осборн из Чикагского университета.

С помощью переводчиков исследователи установили значения иероглифов на стеле. Там говорилось о военной победе, а точнее о поражении Фригии — царстве Анатолии, существовавшее 3 тыс. лет назад.

Фото: Oriental Institute

Фригией правили разные известные персоны, но надпись на камне, как показало исследование, была высечена при правлении Мидаса. Да, речь идет о том самом мифическом царе, который якобы превращал любой предмет в золото.

Отдельные знаки на стеле могли означать, что здесь же находился и сам царь Мидас. В тексте содержались данные о победе другого царя, именуемого Хартапу. Предполагается, что Мидас был захвачен его войсками.

Историки говорят, что о Хартапу почти ничего неизвестно, как и о царстве, которым он правил. Однако стела предполагает, что гигантский курган Тюркмен-Карахеюк мог быть столицей Хартапу, а значит и сердцем Мидаса и Фригии.

"Мы понятия не имели об этом царстве. В мгновение ока мы получили совершенно новую информацию о Ближнем Востоке бронзового века", — отметил Осборн.

Международная команда жаждет вновь посетить это место, чтобы узнать как можно больше об этом затерянном царстве.

"Внутри этого кургана будут дворцы, памятники, дома. Эта стела была чудесной, невероятно удачной находкой, но это только начало", — заключил Осборн.