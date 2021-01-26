Археологи знайшли в Туреччині загублене царство Мідаса

Розташований в центральній Туреччині курган приховує в собі залишки існування загадкового стародавнього царства, яке процвітало тут приблизно 3 тис. років тому.

У Туреччині дослідники знайшли таємничий курган під назвою Тюркмен-Карахеюк. Він займає територію на рівнині Конья. Учені вважають, що зіткнулися з надзвичайним везінням, пише Science Alert.

Саме цей курган може являти собою таємниче царство легендарного Мідаса. Згідно з легендою, він міг перетворювати на золото все, до чого торкався. Однак історичні дані про його життя і правління загублені, як і відомості про численні скарби. Експерти вважають, що курган може відкрити завісу таємниці, яку вони намагаються розгадати протягом тисячоліть.

Під час розкопок місцевий фермер повідомив археологам, що коли він рив довколишній зрошувальний канал, помітив великий камінь з дивними написами.

"Побачивши, як він стирчить з води, ми стрибнули прямо в канал — по пояс вбрід. Нам відразу стало зрозуміло, що він давній, і ми впізнали письмо, яким він був написаний — лувійська мова, яка використовується в бронзовому і залізному століттях у цьому районі", — розповів археолог Джеймс Осборн із Чиказького університету.

За допомогою перекладачів дослідники встановили значення ієрогліфів на стелі. Там йшлося про військову перемогу, а точніше про поразку Фрігії — царства Анатолії, що існувало 3 тис. років тому.

Фото: Oriental Institute

Фрігією правили різні відомі персони, але напис на камені, як показало дослідження, був висічений за часів правління Мідаса. Так, йдеться власне про того міфічного царя, який нібито перетворював будь-який предмет на золото.

Окремі знаки на стелі могли означати, що тут же знаходився й сам цар Мідас. У тексті містилися дані про перемогу іншого царя, іменованого Хартапу. Вважається, що Мідас був захоплений його військами.

Історики кажуть, що про Хартапу майже нічого невідомо, як і про царство, яким він правив. Однак стела передбачає, що гігантський курган Тюркмен-Карахеюк міг бути столицею Хартапу, а отже й серцем Мідаса і Фрігії.

"Ми й гадки не мали про це царстві. В одну мить ми отримали абсолютно нову інформацію про Близький Схід бронзового століття", — зазначив Осборн.

Міжнародна команда прагне знову відвідати це місце, щоб дізнатися якомога більше про це загублене царство.

"Усередині цього кургану будуть палаци, памʼятники, будинки. Ця стела була чудовою, неймовірно вдалою знахідкою, але це тільки початок", — завершив Осборн.