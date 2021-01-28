Грядет вирус Nipah: Фармацевтические компании не готовы к следующим пандемиям

10 из 16 наиболее опасных инфекционных болезней в мире не имеют вакцин.

Независимое исследование неправительственной организации "Acess to Medicine Foundation" показывает, что фармацевтические компании не готовы к следующим вспышкам вирусов, — передает The Guardian.

Исследование показывает, что, например, вирус Нипах в Китае имеет уровень летальности до 75%. Потенциально он может стать причиной следующей пандемии.

"Вирус Nipah — еще одно развивающееся инфекционное заболевание, вызывающее большую озабоченность. Нипах может взорваться в любой момент. Следующая пандемия может быть устойчивой к лекарствам пандемией", — заявляет исполнительный директор "Acess to Medicine Foundation" Джаясри Айер.

Нипах может вызвать серьезные респираторные проблемы и энцефалит, оттек головного мозга и возможность летального исхода от 40 до 75%, в зависимости от вспышки вируса. Его основные носители — летучие мыши.

При этом отмечается, что из 16 вирусов, которые имеют наибольшую опасность для здоровья населения, только 6 имеют проекты по созданию вакцины.

[ + – ] Из 16 вирусов, которые имеют наибольший риск, только по 6 ведутся разработки вакцин Фото: The Guardian

Сейчас в мире разрабатывается или уже разработано 63 вакцины от Covid-19, но при этом 0 от Нипаха, Лихорадки Рифт-Валли, буньявирусные заболевания и ряда других.

Несмотря на реакцию мировых фармкомпаний на Covid-19, реакция на другие вирусы все еще слишком медленна.

Напомним, в 2018 году в Индии уже была вспышка вируса Нипах. Из 13 обнаруженных случаев заболевания, 11 оказались летальными.

Также Фокус писал о том, какие еще вирусы несут в себе угрозу пандемии.