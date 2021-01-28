Фармацевтичні компанії не готові до наступних пандемій, — дослідження (інфографіка)
10 із 16 найбільш небезпечних інфекційних хвороб у світі не мають вакцин.
Незалежне дослідження неурядової організації "Acess to Medicine Foundation" показує, що фармацевтичні компанії не готові до наступних спалахів вірусів, — передає The Guardian.
Дослідження показує, що, наприклад, вірус Ніпах у Китаї має рівень летальності до 75%. Потенційно він може стати причиною наступної пандемії.
"Вірус Ніпах — ще одне інфекційне захворювання, яке розвивається і викликає велике занепокоєння. Ніпах може спалахнути в будь-який момент. Наступна пандемія може бути пандемією стійкою до ліків", — заявляє виконавчий директор "Acess to Medicine Foundation" Джаясрі Айер.
Ніпах може викликати серйозні респіраторні проблеми та енцефаліт, набряк головного мозку й можливість летального результату від 40 до 75%, залежно від спалаху вірусу. Його основні носії — кажани.
Водночас наголошується, що з 16 вірусів, які мають найбільшу небезпеку для здоров'я населення, тільки 6 мають проєкти зі створення вакцини.
Зараз у світі розробляється або вже розроблено 63 вакцини від Covid-19, але водночас 0 від Ніпаху, Гарячки Ріфт-Валлі, буньявірусних захворюванні й низки інших.
Незважаючи на реакцію світових фармкомпаній на Covid-19, реакція на інші віруси все ще занадто повільна.
Нагадаємо, у 2018 році в Індії вже був спалах вірусу Ніпах. З 13 виявлених випадків захворювання, 11 виявилися летальними.
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